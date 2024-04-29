Sakarya’da suya yüzde 20 indirim geldi, darısı Bolu’nun başına

Seçim öncesi Bolu’da su fiyatlarına bir miktar indirim yapılmıştı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın indirim kararı sonrası Bolulu Vatandaşlar su fiyatlarında daha fazla indirim beklentisi içerisine girdi.

Sakarya için icraat adımlarını bir müjdeyle atmaya başlayan Başkan Alemdar, indirimin vatandaşlara mayıs ayından itibaren yansımaya başlayacağını söyledi. Yapılan bu düzenlemeyle 1 milyon Sakaryalı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı’nın (SASKİ) sunduğu su kullanım hizmetini artık indirimli tarifeyle alacak. Düzenleme yalnızca konutta kullanılan suda geçerli olacak.

"Gerekli adımları attık"

Başkan Alemdar, "Vatandaşımızın refahına katkıda bulunmak için suya yüzde 20 indirim uygulama kararı aldık. Sakaryalılar, bildiğimiz üzere Türkiye'nin en lezzetli suyunu içiyor. Aldığımız bu kararla tüm şehirler arasında en kaliteli değerlere sahip olan suyumuz artık uygun fiyatla evlerimize ulaşacak. Hedefimiz suyu en uygun fiyata vatandaşlarına sunan belediyelerden biri olmak. Gerekli adımları attık, konutta kullanılan su için uyguladığımız indirimi Mayıs meclisinde inşallah karara bağlayacağız. Her bir vatandaşımıza hayırlı olsun" dedi.

"Yeni örnekleri de zaman içinde göreceğiz"

Ekonomide, sosyal hayatta ve her alanda hayatı kolaylaştırmak için adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Alemdar şöyle dedi: "Vatandaşlarımızın yeşili, doğası ve doğal kaynaklarıyla adeta bir cennet olan şehrimizin tüm güzel yanlarından istifade etmesi için çalışacağız. Sosyal yaşamda, ekonomide ve hayatın her alanında sahip olunan imkanları vatandaşlarımızın hizmetine en uygun şekilde sunmayı hedefliyoruz. İnşallah bunun örneklerini yakın zamanda pek çok alanda göreceğiz” diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın kararının meclis toplantısı sonrası yürürlüğe girmesi bekleniyor. Aynı doğrultuda Bolulu vatandaşlarda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan konutlarda kullanılan suya indirim yapmasını bekliyor.