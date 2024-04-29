Bolu Belediyesi'nin ücretsiz doğa etkinlikleri başlıyor

Bolu Belediyesi'nden Doğa Severlere Büyük Fırsat

Bolu'nun yeşil doğasını keşfetmek isteyenler için harika bir haber var! Bolu Belediyesi, 8 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başlayacak olan ve "Bilmeyen, görmeyen kalmasın" sloganı ile düzenlenecek olan ücretsiz doğa etkinliklerini duyurdu. Bu etkinlikler, Bolu'nun Seben, Kıbrıscık, Mudurnu ve Göynük ilçelerinde gerçekleştirilecek ve katılımcılara doğa ile iç içe unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Etkinliklerin detayları ve katılım koşulları

Bolu Belediyesi'nin düzenlediği doğa etkinlikleri, her yaştan doğa severin ilgisini çekecek şekilde tasarlandı. 18 ile 65 yaş arası herkesin katılabileceği bu gezilerde, katılımcılar ilçe merkezlerini keşfetme fırsatı bulacaklar. Ayrıca, Kıbrıscık Dağ Evleri, Seben Solaklar Kaya Evleri, Mudurnu Tarihi Çarşı ve Göynük Çubuk Gölü gibi bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri de ziyaret edilecek.

Ücretsiz ulaşım ve ikramlar

Katılımcılar için her türlü ulaşım, yiyecek ve içecek ihtiyaçları Bolu Belediyesi tarafından karşılanacak. Etkinlik günleri sabah 09.00'da Bolu Belediyesi önünden hareket edecek araçlar ile başlayacak olan geziler, saat 17.00'de son bulacak. Bu organizasyon, katılımcılara hem konforlu bir gezi sunuyor hem de Bolu'nun doğasını yakından tanıma imkanı sağlıyor.

Rehber eşliğinde doğa ve tarih turu

Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen bu geziler, alanında uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilecek. Rehberler, ilçelerin tarihçesi ve doğal güzellikleri hakkında detaylı bilgiler verecek. Bu sayede katılımcılar, bölgenin kültürel ve doğal mirasını daha iyi anlama fırsatı bulacaklar.

Başvuru süreci ve tarihleri

Doğa etkinliklerine katılmak isteyenler, hafta içi mesai saatleri içinde Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne şahsen başvurarak yerlerini ayırtabilirler. Başvurular zaten başlamış bulunmakta ve etkinlikler 1 Aralık 2024 tarihine kadar her hafta Çarşamba ve Perşembe günleri devam edecek.

Bu etkinlik serisi, doğa ile iç içe olmak ve unutulmaz anlar yaşamak isteyen herkes için mükemmel bir fırsat sunuyor. Bolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetmek isteyenler, bu ücretsiz etkinlikleri kaçırmamalı. Bolu Belediyesi'nin bu cömert teklifiyle, doğa ve yürüyüş severler için unutulmaz bir deneyim garantileniyor. Etkinliklere katılmak için hemen başvurun ve Bolu'nun eşsiz doğasını keşfedin!