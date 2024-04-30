30 Nis 2024 - 00:00- Güncel G:

Yürek dayanmaz! Bir deri bir kemik, ölümü beklerken bulundu…

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Bolu'nun Göynük ilçesinde çöpte bulunan ve açlık sınırlarında yaşam mücadelesi veren bir köpek, yerel halkın dikkati sayesinde kurtarıldı. Göynük'te çaresiz halde bulunan bu zavallı köpek, acil durumda Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından alınarak hızla tedavi altına alındı. Kurtarıldığı andan itibaren köpeğin hayata tutunma hikayesi, ona yardım edenlerin çabalarıyla umut verici bir hal aldı.

Yürek dayanmaz! Bir deri bir kemik, ölümü beklerken bulundu…
Yürek dayanmaz! Bir deri bir kemik, ölümü beklerken bulundu…
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Bolu, Göynük'te çöpte bulunan ve açlıkla mücadele eden bir köpek, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. Köpeğin umut dolu kurtuluş hikayesi, yerel topluluğun hayvanlara olan duyarlılığını ve veteriner ekibin özverili çalışmalarını gözler önüne seriyor.

Karnı doyuruldu, ilaç tedavisi başlatıldı

Yürek dayanmaz! Bir deri bir kemik, ölümü beklerken bulundu…

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık’ın talimatıyla harekete geçen ekip, köpeği bulduğu anda öncelikle temel ihtiyaçlarını karşıladı. Açlıkla mücadele eden köpek, önce karnı doyurularak güçlendirildi ve ardından gerekli ilaç tedavisi uygulandı.

Bolu Hayvan Hastanesi’nde devam eden tedavi

Yürek dayanmaz! Bir deri bir kemik, ölümü beklerken bulundu…

Kurtarıldıktan sonra Bolu Hayvan Hastanesi'ne nakledilen köpeğin tedavisi burada devam ediyor. Yoğun bir enfeksiyonla mücadele eden köpek, veterinerlerin gözetimi altında antibiyotik tedavisi alıyor. Bu süreçte, köpeğin sağlık durumu ve yeme içme alışkanlıkları iyileşme göstermeye başladı, bu da tedaviye olumlu yanıt verdiğini gösteriyor.

Figen Varlık ve ekibinin özverili çalışması

Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık ve ekibinin bu süreçteki özverili çalışmaları, köpeğin kurtarılmasında ve iyileştirilmesinde büyük bir rol oynadı. Gösterdikleri çaba ve ilgi, hayvan severler ve yerel topluluk tarafından takdirle karşılandı ve Figen Varlık'a teşekkür edildi.

Toplumun rolü ve hayvanlara karşı sorumlulukYürek dayanmaz! Bir deri bir kemik, ölümü beklerken bulundu…

Bu olay, toplumun hayvanlara karşı sorumluluklarını yerine getirme konusundaki önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Her canlının yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatan bu tür vakalar, hayvan hakları konusunda farkındalığı artırmak için önemli birer örnek teşkil ediyor.

Hayvan hakları

Kurtarılan köpeğin iyileşme süreci, diğer yaralı veya terkedilmiş hayvanlar için de umut verici bir örnek oluşturuyor. Bu tür başarılı kurtarma ve tedavi hikayeleri, hayvan haklarına dair toplumsal bilincin güçlenmesine ve daha fazla hayvanın kurtarılmasına yardımcı olabilir.

# Yaşam, Bolu Belediyesi, Sağlık, tedavi

30 Nis 2024 - 00:00 - Güncel

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