Evlilik hazırlıkları cebi yakıyor: Türkiye'de düğün maliyetleri uçuşa geçti!

Havaların beklenenden erken ısınmasıyla birlikte Türkiye'deki aileler ve gençler, düğün sezonunun getirdiği maliyetlerle baş etmenin yollarını aramaya başladı. Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Tahir Gayret'in açıklamalarıyla gündeme gelen düğün maliyetleri, birçok sektörü de hareketlendirirken, gençlerin evlilik hayallerini de zorluyor.

Düğün Sezonu Açılıyor: Maliyetler Giderek Artıyor

BESOB Başkanı Tahir Gayret, havaların erken ısınmasıyla birlikte düğün sezonunun erken açıldığını ve bunun ekonomiye olumlu yansımasının beklendiğini belirtiyor. Ancak aynı zamanda, düğün yapacak ailelerin ve gençlerin karşı karşıya kaldığı maliyetlerin altını çiziyor. Ortalama bir düğünün maliyetinin 500 bin lira olduğuna dikkat çeken Gayret, döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyonun bu maliyetleri daha da katladığını vurguluyor.

Ekonomik Katkı ve Yüksek Giderler Yan Yana

Önceki yıl düğün sektörünün piyasaya 300 milyar TL ekonomik katkı sağladığı bilgisini veren Gayret, düğünlerin aynı zamanda birçok farklı sektör için kazanç kapısı olduğunu ifade ediyor. Ancak bu büyük ekonomik hareketliliğe rağmen, düğünlerin vazgeçilmezlerinden olan altın fiyatlarının son bir yılda % 100'e yakın artış gösterdiğini ve bu durumun düğün maliyetlerini karşılama beklentisini zora soktuğunu da ekliyor.

Çiftlere ve Ailelere Öneriler

Bu yüksek maliyetler karşısında aileler ve çiftler ne yapabilir? Gayret'e göre, devletin gençleri evliliğe teşvik etmek için sunduğu teşvikler ve destekler önem taşıyor. Sıfır faizli destek kredilerinden daha geniş çaplı yararlanma imkanlarının sağlanması gerektiğini belirten Gayret, bu sayede hem düğün masraflarına katkı sağlanabileceğini hem de gençlerin ekonomiye katılımının artırılabileceğini dile getiriyor.

Düğün Alışverişinde Bilinçli Seçimler Önemli

Son olarak, Gayret, düğün alışverişi yapacak vatandaşların güven, memnuniyet ve garantilere dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor. Kayıt dışılıktan kaçınarak, bilinen ve güvenilen esnafın tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu sayede, yüksek düğün maliyetleri arasında en azından alışverişlerin daha güvenilir bir şekilde tamamlanabileceği mesajını veriyor.

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte gençler ve aileler için maliyet hesapları da başlamış oldu. Düğünlerin getirdiği hareketlilik, bir yandan piyasaları canlandırırken, diğer yandan da bütçeler üzerindeki baskıyı artırıyor. Devlet destekleri ve akılcı alışveriş seçimleri bu süreçte kilit rol oynayacak gibi görünüyor.