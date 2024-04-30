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Genç Yürüyüşçü Emre Özan, Bolu'daki yağmurlu parkurda parladı

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Bolu, Gölcük - Çamyayla Köyü parkurunda düzenlenen 18 km'lik doğa yürüyüşünde, yağışlı havaya rağmen 39 kişi katıldı. Etkinliğin yıldızı 9,5 yaşındaki Emre Özan oldu, zorlu koşullarda gösterdiği üstün performans ile herkese ilham kaynağı oldu.

Genç Yürüyüşçü Emre Özan, Bolu'daki yağmurlu parkurda parladı mask
Genç Yürüyüşçü Emre Özan, Bolu'daki yağmurlu parkurda parladı
Genç Yürüyüşçü Emre Özan, Bolu'daki yağmurlu parkurda parladı
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Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Turizm ve Tanıtım Birimi, Gölcük ile Çamyayla Köyü arasında 18 kilometrelik bir doğa yürüyüşü düzenledi. Etkinlik, doğaseverler arasında büyük ilgi gördü ve 60 kişi bu maceraya katılmak üzere kayıt yaptırdı. Ancak, beklenmedik yağışlı hava koşulları nedeniyle katılımcı sayısı 39'a düştü.

Genç Yürüyüşçü Emre Özan, Bolu'daki yağmurlu parkurda parladı

Programlanan günün sabahında, Bolu'da sisli ve puslu bir hava hakimdi. Aralıksız yağan yağmur, parkurun zorluk derecesini artırırken, bu durum yürüyüşçülerin azmini kırmaya yetmedi. Özellikle orman içi geçişlerdeki yapraklarla örtülü, taşlık ve kaygan patikalar, yürüyüşçüler için ekstra bir meydan okuma sundu.Genç Yürüyüşçü Emre Özan, Bolu'daki yağmurlu parkurda parladı

Küçük yürüyüşçü büyük başarı gösterdiGenç Yürüyüşçü Emre Özan, Bolu'daki yağmurlu parkurda parladı

Yürüyüşün en genç katılımcısı olan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi 9,5 yaşındaki Emre Özan, etkinliğin yıldızı oldu. Babasıyla birlikte yürüyüşe katılan Emre, yağmurlu havaya ve zorlu patikalara rağmen yılmadan yürüdü. Emre'nin bu başarısı, diğer yürüyüşçülere ilham verdi ve yağmurlu havaya rağmen katılım göstermeyenleri teşvik edici bir örnek oldu.

Emre'nin azmi ve kararlılığıGenç Yürüyüşçü Emre Özan, Bolu'daki yağmurlu parkurda parladı

Yürüyüş boyunca Emre'nin gösterdiği azim, özellikle kaygan ve sulu yollarda dikkat çekti. Genç yürüyüşçü, zorlu inişlerde bile güçlük çekmeden ilerledi ve bu durum, onun doğa koşullarına olan uyum kabiliyetini gözler önüne serdi. Emre'nin bu başarısı, etkinlik boyunca babası ve diğer katılımcılar tarafından takdirle karşılandı.

Yürüyüşün toplumsal etkisiGenç Yürüyüşçü Emre Özan, Bolu'daki yağmurlu parkurda parladı

Bu tür etkinlikler, katılımcıların doğa ile iç içe olmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toplumda spor ve doğa bilincinin artırılmasına yardımcı oluyor. Bolu Belediyesi'nin düzenlediği bu yürüyüş, özellikle gençler arasında doğa sporlarına olan ilgiyi teşvik ediyor ve onlara fiziksel aktivitelerle doğayı keşfetme fırsatı sunuyor.

Geleceğin yürüyüşçüleri için bir örnekGenç Yürüyüşçü Emre Özan, Bolu'daki yağmurlu parkurda parladı

Emre Özan'ın bu etkinlikte gösterdiği performans, genç nesillere açık havada vakit geçirmenin ve doğayla bağ kurmanın önemini vurguluyor. Ayrıca, Emre'nin hikayesi, zorlu hava koşullarında bile doğa yürüyüşlerinin keyifli ve öğretici olabileceğini kanıtlıyor.

# Bolu Belediyesi, gölcük

30 Nis 2024 - 10:00 - Güncel

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