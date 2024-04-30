Bolu’da çiftçilere 32,4 milyon TL buzağı desteği verildi

Tarım sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak, global çapta stratejik bir öneme sahip. Tarım ve Orman Bakanlığı, üretim sürekliliğini garanti altına almak ve gıda arzını sürdürmek için çiftçilere yönelik desteklemelerine devam ediyor. Bu destekler, özellikle küçük ve orta ölçekli çiftçilere yönelik olup, onların ekonomik olarak güçlenmelerine yardımcı oluyor.

Bolu'da buzağı yetiştiriciliğine ilgi

Bolu merkez ve ilçelerinde doğan toplam 26.072 buzağı için sağlanan destekler, 6312 yetiştiriciye ulaştırılıyor. Bu ödemeler, çiftçilerin hayvan bakım giderlerini karşılamada büyük bir rahatlık sağlayarak, hayvancılık faaliyetlerinin genişlemesine ve daha kaliteli üretim yapılmasına olanak tanıyor.

Ödeme planı ve takvimi

Buzağı desteği ödemeleri, çiftçilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde yapılacak. "0" olanlar için 26 Nisan saat 18.00'dan itibaren, "2-4" olanlar için 3 Mayıs saat 18.00'dan sonra, ve "6-8" olanlar için 10 Mayıs saat 18.00 itibariyle ödemeler gerçekleştirilecek.

Çiftçiler ne diyor?

Bolu'daki çiftçiler, devlet desteklerinin üretim maliyetlerini düşürmede ve hayvancılık sektöründe kalitenin artırılmasında büyük bir fayda sağladığını belirtiyor.

Tarım Bakanlığı'nın uzun vadeli hedefleri

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'deki tarım sektörünü modernize etmek ve çiftçilere sağladığı destekleri artırmak için çalışmalarına devam etmektedir. Bakanlık, özellikle genç çiftçileri teşvik ederek, tarımın geleceğini güvence altına almayı ve sürdürülebilir gıda sistemleri kurmayı hedefliyor.