Gerede'den yola çıkan otomobil Karabük'te takla attı!

Edinilen bilgiye göre, Z.D. (60) idaresindeki 57 AAR 134 plakalı otomobil, Bolu'nun Gerede ilçesi istikametinden Karabük'ün Eskipazar ilçesi istikametine seyir halindeyken Mermer mevkisinde yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisizle otomobil devrilirken, sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan A.D ve Y.G yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere sevk edildi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.