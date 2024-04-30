Boluspor – Manisa FK maçının tarihi belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta! Ligde kalmak için mücadele eden Manisa FK ve play-off peşindeki Boluspor arasında kritik bir maç yaklaşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin 33. hafta programını açıkladı. Buna göre, ligde kalma umutlarını son haftalara taşıyan Manisa FK, bu hafta sonu Boluspor'u ağırlayacak. Maç, Pazar günü saat 16.00'da Manisa'nın evinde başlayacak.

Boluspor play-off için sahada

Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor ve Göztepe dışındaki takımların maçları Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Bu maçlardan en çarpıcı olanı ise Boluspor'un, Manisa FK'ye konuk olacağı mücadele. Manisa FK, geçtiğimiz hafta deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kalarak düşme potasından dört puan uzakta yer aldı ve ligde kalma umutlarını korudu.

Manisa FK umudunu Boluspor maçına bıraktı

Ligde kritik haftalar yaklaşırken, Manisa FK'nın Boluspor karşısında alacağı sonuç, takımın kaderini belirleyecek. Adanaspor ile beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Manisa, ligde kalma mücadelesinde kritik bir avantaj elde etti. Şimdi gözler, bu hafta sonu oynanacak olan ve her iki takım için de büyük önem taşıyan maça çevrildi.

Son haftaların kader maçı

Boluspor, play-off yarışını sürdürürken, Manisa FK ise ligde kalma mücadelesinde kritik bir viraja giriyor. Bu maç, her iki takım için de sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Boluspor'un hedefi puanlarla dönerek play-off şansını artırmak, Manisa'nın amacı ise kurtuluşunu ilan etmek.