Yavru ayının korkusu görenleri hayrete düşürdü

Göynük ilçesine bağlı Gürpınar köyü yakınlarında dolaşan yavru ayıyı fark eden öğrenci servisinin şoförü, durumu köy muhtarı Metin Keskin’e bildirdi. Köy muhtarı yavru ayının bulunduğu bölgeye geldi. Bu esnada servis minibüsünü görerek korkan yavru ayı, yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağaca tırmandı.
Yavru ayının ağaca tırmanma anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Köy muhtarı Keskin, ağaçta mahsur kalan yavru ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.