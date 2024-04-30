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Boluspor altyapısından Avrupa şampiyonluğuna

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Boluspor'da yaşanan talihsiz bir sakatlık sonrası bilardoya yönelen 19 yaşındaki Seymen Özbaş, babasının teşvikiyle Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında zirveye ulaştı. İşte, genç sporcunun ilham veren hikayesi.

Boluspor altyapısından Avrupa şampiyonluğuna mask
Boluspor altyapısından Avrupa şampiyonluğuna
Boluspor altyapısından Avrupa şampiyonluğuna
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Boluspor'un genç futbolcusu Seymen Özbaş, 14 yaşında yaşadığı ağır bir diz sakatlığı sonucu futbol sahalarından uzak kalmak zorunda bırakıldı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan genç sporcu, babasının ısrarı üzerine bilardoya yönelerek hayatına yeni bir yön verdi. Babası tarafından işletilen bilardo salonunda başladığı antrenmanlar sonucunda, kısa süre içinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Boluspor altyapısından Avrupa şampiyonluğuna

Avrupa Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası zaferi

19 yaşındaki Özbaş, bilardo kariyerinde hızla yükselerek İspanya'da düzenlenen Avrupa Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'na katıldı. Bu şampiyonada, 21 yaş altı kategorisinde 10 ülkeden gelen 32 rakibi arasından sıyrılarak zafere ulaştı. Rakibi Amir Ibraimov'u mağlup eden Özbaş, Avrupa şampiyonu unvanını kazandı.

Boluspor altyapısından Avrupa şampiyonluğuna

Spor ve eğitimdeki hedefleri

Özbaş, futbola olan tutkusunu ve bilardodaki başarısını sürdürme arzusunu dile getirirken, aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olma hayalinden de bahsetti. Genç sporcu, hem sportif başarılarını hem de akademik kariyerini ilerletmeyi hedefliyor.

Boluspor altyapısından Avrupa şampiyonluğuna

Aile desteği ve Baba Ferhat Özbaş'ın rolü

Baba Ferhat Özbaş, oğlunun Boluspor’da yaşadığı sakatlık sonrası morali bozulsa da, onun bilardoda başarılı olabileceğine inandığını ve bu yolda sonuna kadar destek olacağını belirtti. Oğlunun Türkiye ve Avrupa'da elde ettiği başarılar, aile için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Boluspor altyapısından Avrupa şampiyonluğuna

Son başarılar ve gelecek planları

Seymen Özbaş, en son Yunanistan’da düzenlenen Avrupa 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanarak başarılarını pekiştirdi. Genç şampiyon, sportif başarılarını artırarak uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etmeye devam etme arzusunda.

Boluspor altyapısından Avrupa şampiyonluğuna

Hayatta da bir şampiyon

Bu hikaye, genç bir sporcunun zorluklar karşısında gösterdiği azim ve başarıyı gözler önüne seriyor. Seymen Özbaş'ın futboldan bilardoya geçiş yaparak elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılar, onun sadece sporda değil, hayatta da bir şampiyon olduğunu kanıtlıyor.

# Türkiye, destek, Boluspor

30 Nis 2024 - 10:35 Sakarya- Spor

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