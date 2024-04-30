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Bolu’da şampiyon gençlere 100 Bin TL ödül!

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Bolu’da düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası'nda zafer kazanan Talasgücü Belediyespor takımını ödüllendirdi. Genç yeteneklere ödül veren Vali, spora destek vurgusu yaptı.

Bolu’da şampiyon gençlere 100 Bin TL ödül! mask
Bolu’da şampiyon gençlere 100 Bin TL ödül!
Bolu’da şampiyon gençlere 100 Bin TL ödül!
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Kayseri'de spora ve genç yeteneklere verilen önem bir kez daha gözler önüne serildi. Talasgücü Belediyespor U14 futbol takımı, Türkiye gençler futbol şampiyonasında gösterdiği üstün başarıyla tüm gözleri üzerine çekti. Bolu'da düzenlenen final müsabakasında İstanbul Kartalspor'u 3-1 mağlup eden Talasgücü, Türkiye şampiyonu unvanını elde etti.

Bolu’da şampiyon gençlere 100 Bin TL ödül!

Vali Çiçek'ten şampiyon takıma büyük destek

Bolu Şampiyon olan takımın başarısı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından da yüksek bir takdirle karşılandı. Vali Çiçek, makamında gerçekleştirdiği kabulde, genç sporcuları tebrik ederek onlara 100 bin TL nakdi ödül verdiğini açıkladı. Çiçek, "Bu kupa, bizim gençlere ve spora olan desteğimizi daha da artırmamız gerektiğinin bir işareti" dedi.

Bolu’da şampiyon gençlere 100 Bin TL ödül!

Talas Belediyesi ve ASKF'nin spora katkıları

Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor'un Onursal Başkanı Mustafa Yalçın ile Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, başarılı takımın yetişmesinde büyük rol oynayan isimler arasında. Başkan Yalçın, beş yıl önce 'sporcu fabrikası' vizyonuyla yola çıktıklarını belirterek, şu anda 400 genç sporcuya ev sahipliği yaptıklarını ifade etti. Mutlu Önal ise, "Talasgücü'nün başarısı, gençlerimizin spora olan ilgisini ve başarıya olan inancını artırıyor" şeklinde konuştu.

Bolu’da şampiyon gençlere 100 Bin TL ödül!

Sporun geleceği parlıyor

Vali Gökmen Çiçek'in sporla ilgili açıklamaları, genç yeteneklerin önünü açma konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. "Sporcu fabrikası kurmak ve gençleri spora teşvik etmek bizim için bir görev" diyen Çiçek, elde edilen başarıların, spora olan desteği daha da güçlendireceğinin altını çizdi.

Bolu’da şampiyon gençlere 100 Bin TL ödül!

Geleceğin yıldızları Kayseri'den çıkacak

Başarılarını sürdürmeye devam eden Talasgücü Belediyespor'un genç futbolcuları, şimdiden geleceğin profesyonel futbol yıldızları olarak gösteriliyor. Vali Çiçek ve diğer yetkililer, genç sporcuların başarılarının Kayseri'yi ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edeceğine olan inançlarını dile getiriyor.

Özel tören özel son buldu

Bu özel kabul töreni, Vali Çiçek'e 38 numaralı Talasgücü Belediyespor formasının hediye edilmesiyle son buldu.

# Türkiye, 100, destek, belediye

30 Nis 2024 - 11:05 Kayseri/ Talas- Spor

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