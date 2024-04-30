- Güncel

Bolu’da 35. İzzet Baysal Şükran Günleri için stant başvuruları başladı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu’da düzenlenecek 35. İzzet Baysal Şükran Günleri için stant başvuruları açıldı. Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri, 6 Mayıs’a kadar başvurularını yapabilir. Etkinlik 10-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Bolu Kent Konseyi bilgilendirdi…

Bolu’da 35. İzzet Baysal Şükran Günleri için stant başvuruları başladı! mask
Bolu’da 35. İzzet Baysal Şükran Günleri için stant başvuruları başladı!
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu’da Şükran Günleri

Bolu’da 35. İzzet Baysal Şükran Günleri için stant başvuruları başladı!

Bolu, bu yıl 35’inci kez düzenlenecek olan İzzet Baysal Şükran Günleri’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bolulu hayırsever iş insanı İzzet Baysal anısına düzenlenen bu özel etkinlik, 10-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bolu Kent Konseyi tarafından yapılan duyuruya göre, etkinlikte stant açmak isteyen kurum ve kuruluşların başvuruları alınmaya başlandı.

Stant başvuru süreci ve tarihleri

Bolu’da 35. İzzet Baysal Şükran Günleri için stant başvuruları başladı!

İzzet Baysal Şükran Günleri’nde stant açmak isteyen tüzel kişiliklere ait kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, kooperatifler ve meslek odaları için başvuru süreci başlamış bulunmakta. İlgili taraflar, 6 Mayıs 2024 Cuma gününe kadar Bolu Belediye Başkanlığı'nın 5. katında yer alan Kent Konseyi’ne başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Etkinlik detayları ve stant kuralları

Etkinlik, İzzet Baysal Caddesi’nde düzenlenecek ve stantlar 12 Mayıs 2024 Pazar günü saat 10.00’dan 19.00’a kadar ziyaretçilere açık olacak. Stantlarda yöresel ürünlerin tanıtımı, el sanatları sergileri gibi çeşitli kültürel faaliyetler yer alacak. Organizasyon komitesi, açıkta yemek üretimi yapılmasına ve ambalajsız, etiketsiz ürün satışlarına izin vermeyecek.

Katılımcılar için önemli bilgiler

Stant açacak olan kurum ve kuruluşlar, etkinlik süresince Bolu’nun kültürünü ve yöresel değerlerini tanıtma fırsatı bulacak. Bu, hem Bolu’yu ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere yönelik önemli bir tanıtım fırsatı olacak hem de yerel ekonomiye katkıda bulunacak. Katılımcıların bu etkinlikte yer alarak hem İzzet Baysal’ın anısını yaşatmaları hem de kültürel mirasa katkı sağlamaları bekleniyor.

Güvenlik ve düzenleme tedbirleriBolu’da 35. İzzet Baysal Şükran Günleri için stant başvuruları başladı!

Etkinlik boyunca Bolu Kent Konseyi, güvenlik ve düzeni sağlamak amacıyla gerekli tüm önlemleri alacak. Ziyaretçilerin ve katılımcıların güvenliği için alanda yeterli sayıda güvenlik personeli görev yapacak. Ayrıca, COVID-19 salgınına karşı alınan sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde, tüm katılımcılara maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymaları hatırlatılacak.

Bolu’da kültür ve sanatın buluşma noktası

İzzet Baysal Şükran Günleri, Bolu’da kültür ve sanatın buluştuğu, her yıl geleneksel olarak düzenlenen önemli bir etkinliktir. Bu yıl da birbirinden değerli etkinlikler ve gösterilerle zenginleştirilecek olan Şükran Günleri, hem Boluluların hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmeye devam edecek. Bolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkaracak bu özel günlerde, her yaştan insanı bir araya getiren etkinlikler düzenlenecek.

Baysal’ın anısına

İzzet Baysal'ın mirasını gerçekleştiren bu etkinlik, aynı zamanda şehrin sosyal ve kültürel hayatına büyük katkılar sağlamaktadır. Her yıl düzenli olarak artan katılımcı sayısı, etkinliğin ne kadar sevildiğini ve beklenildiğini göstermektedir. Bolu Kent Konseyi ve diğer ilgili kurumlar, bu önemli günleri planlamak ve uygulamak için titiz bir çalışma yürütmektedir.

İzzet Baysal Şükran Günleri, Bolu'nun kültürel takviminde öne çıkan ve her yıl heyecanla beklenen bir etkinlik olarak kalmaya devam ediyor. Bolu'nun tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan bu etkinlik, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çeken bir festival haline gelmiştir. Bu yılki organizasyonun da geçmiş yıllardaki gibi başarılı geçmesi bekleniyor.

# Sağlık, İZZET BAYSAL, belediye

30 Nis 2024 - 09:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL