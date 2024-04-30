Bolu’da 35. İzzet Baysal Şükran Günleri için stant başvuruları başladı!

Bolu’da Şükran Günleri

Bolu, bu yıl 35’inci kez düzenlenecek olan İzzet Baysal Şükran Günleri’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bolulu hayırsever iş insanı İzzet Baysal anısına düzenlenen bu özel etkinlik, 10-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bolu Kent Konseyi tarafından yapılan duyuruya göre, etkinlikte stant açmak isteyen kurum ve kuruluşların başvuruları alınmaya başlandı.

Stant başvuru süreci ve tarihleri

İzzet Baysal Şükran Günleri’nde stant açmak isteyen tüzel kişiliklere ait kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, kooperatifler ve meslek odaları için başvuru süreci başlamış bulunmakta. İlgili taraflar, 6 Mayıs 2024 Cuma gününe kadar Bolu Belediye Başkanlığı'nın 5. katında yer alan Kent Konseyi’ne başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Etkinlik detayları ve stant kuralları

Etkinlik, İzzet Baysal Caddesi’nde düzenlenecek ve stantlar 12 Mayıs 2024 Pazar günü saat 10.00’dan 19.00’a kadar ziyaretçilere açık olacak. Stantlarda yöresel ürünlerin tanıtımı, el sanatları sergileri gibi çeşitli kültürel faaliyetler yer alacak. Organizasyon komitesi, açıkta yemek üretimi yapılmasına ve ambalajsız, etiketsiz ürün satışlarına izin vermeyecek.

Katılımcılar için önemli bilgiler

Stant açacak olan kurum ve kuruluşlar, etkinlik süresince Bolu’nun kültürünü ve yöresel değerlerini tanıtma fırsatı bulacak. Bu, hem Bolu’yu ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere yönelik önemli bir tanıtım fırsatı olacak hem de yerel ekonomiye katkıda bulunacak. Katılımcıların bu etkinlikte yer alarak hem İzzet Baysal’ın anısını yaşatmaları hem de kültürel mirasa katkı sağlamaları bekleniyor.

Güvenlik ve düzenleme tedbirleri

Etkinlik boyunca Bolu Kent Konseyi, güvenlik ve düzeni sağlamak amacıyla gerekli tüm önlemleri alacak. Ziyaretçilerin ve katılımcıların güvenliği için alanda yeterli sayıda güvenlik personeli görev yapacak. Ayrıca, COVID-19 salgınına karşı alınan sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde, tüm katılımcılara maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymaları hatırlatılacak.

Bolu’da kültür ve sanatın buluşma noktası

İzzet Baysal Şükran Günleri, Bolu’da kültür ve sanatın buluştuğu, her yıl geleneksel olarak düzenlenen önemli bir etkinliktir. Bu yıl da birbirinden değerli etkinlikler ve gösterilerle zenginleştirilecek olan Şükran Günleri, hem Boluluların hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmeye devam edecek. Bolu'nun tarihi ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkaracak bu özel günlerde, her yaştan insanı bir araya getiren etkinlikler düzenlenecek.

Baysal’ın anısına

İzzet Baysal'ın mirasını gerçekleştiren bu etkinlik, aynı zamanda şehrin sosyal ve kültürel hayatına büyük katkılar sağlamaktadır. Her yıl düzenli olarak artan katılımcı sayısı, etkinliğin ne kadar sevildiğini ve beklenildiğini göstermektedir. Bolu Kent Konseyi ve diğer ilgili kurumlar, bu önemli günleri planlamak ve uygulamak için titiz bir çalışma yürütmektedir.

İzzet Baysal Şükran Günleri, Bolu'nun kültürel takviminde öne çıkan ve her yıl heyecanla beklenen bir etkinlik olarak kalmaya devam ediyor. Bolu'nun tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan bu etkinlik, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çeken bir festival haline gelmiştir. Bu yılki organizasyonun da geçmiş yıllardaki gibi başarılı geçmesi bekleniyor.