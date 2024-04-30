Boluspor’da Altay maçının ardından herkes gitti başkan Savaş Abak kaldı! Taraftarı kırmadı!

Boluspor'un kendi sahasında Altay ile oynadığı maç, saha içi mücadeleler kadar tribünlerde yaşananlarla da gündeme oturdu. Yaklaşık 300-400 kişilik bir Boluspor taraftar grubu, Maraton tribününde yer aldı. Yalnızca 5 Altay taraftarı deplasman tribününde yer aldı. İki takımın futbolcuları, maç öncesinde birlik mesajları vererek her iki tribüne gidip taraftarları selamladı.

İlk yarı Altay'ın üstünlüğü

Maçın ilk yarısı, Enes Öğrüce'nin 45. dakikada kaydettiği golle Altay'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu gol, Altay taraftarını sevince boğarken, Boluspor taraftarları arasında tepkiye neden oldu.

Boluspor'un müthiş geri dönüşü

İkinci yarıya Boluspor taraftarlarının takımlarına olan tepkisi ile başladı. Ancak, Avramovski ve Naby'nin golleriyle Boluspor, maçı 3-1 kazanarak harika bir geri dönüşe imza attı. Maçın son düdüğü çaldığında, maç esnasında tepki gösteren Boluspor taraftarları, futbolcuları tribüne çağırdı. Fakat, oyuncular soyunma odasına doğru yöneldi ve taraftarların çağrısına uymadı.

Boluspor başkanı Savaş Abak, tribünlerde

Futbolcuların tribünlere gelmemesi üzerine, taraftarlar bu kez Boluspor Başkanı Savaş Abak'ı tribüne çağırdı. "Büyük Başkan" tezahüratlarıyla karşılanan Başkan Abak, tek başına tribünlere çıktı ve taraftarların sevgi gösterisiyle karşılandı.

Başkan’ı da kaçırttılar

Trübünlere çağırılan Başkan Abak, taraftarı geri çevirmedi ve onlara yöneldi. Başkan Abak’ın "Takımın içerisinde çok iyi birlik beraberlik var, aile ortamı var. Yarıştığımız takımlar maddi olarak bizden çok güçlü, ama biz hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadık," sözleri ve Çorum maçında taraftar desteği istemesi sırasında bir taraftarın sözünü kesmesi üzerine Başkan Abak, tribünleri terk etti.

Kaptan Akbaba’dan sosyal medya paylaşımı

Yaşanan olaylar sonrasında Boluspor takım kaptanı Çağlar Şahin Akbaba, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yarınlar var, yürürüz, belki hiç dağılmazsak sözünü inandığımız bu zamanda biz gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Destek olmayanlar olacaksa, bu zamanda hiç gelmesin, köstek olmaya. #Bizbizeyeteriz" ifadelerini kullandı.