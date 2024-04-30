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Bayram öncesi büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında son durum ne?"

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık fiyatlarındaki büyük artış vatandaşın dikkatini çekiyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda fiyatlar neredeyse iki katına çıktı.

Bayram öncesi büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında son durum ne?" mask
Bayram öncesi büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında son durum ne?"
Bayram öncesi büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında son durum ne?"
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Kurban Bayramı yaklaşırken fiyatlar uçtu

Bayram öncesi büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında son durum ne?

Betül Alakent'in Sabah gazetesinde yer alan haberine göre, 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde, kurbanlık arayışları hız kazandı. Bu yıl, geçen yıllara kıyasla et fiyatlarında görülen önemli artışlar kurbanlık fiyatlarını da etkiledi. Buna göre, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı 280 TL ile 340 TL arasında değişirken, küçükbaş hayvanlar için bu rakam 250 TL ile 300 TL arasında olacak.

Hayvan sayısında düşüş bekleniyorBayram öncesi büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında son durum ne?

Her yıl ortalama 2.5 milyon adet küçükbaş ve 800 bin civarında büyükbaş hayvanın kurban olarak satıldığı pazarlarda bu yıl bir düşüş öngörülüyor. Sektör temsilcileri, pazarlara çıkan hayvan sayısının geçmiş yıllara göre yüzde 20 azalacağını belirtiyor.

Vekalet yoluyla kurban kesiminde artışBayram öncesi büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında son durum ne?

Yurt içi kesimlerde ve özellikle Afrika kıtasında kurbanlık bağışlarının yoğunlaştığı Sudan gibi ülkelerde et fiyatlarının Türkiye'nin üçte biri kadar olduğu ifade ediliyor. Bu sebeple, vekalet yoluyla yapılan kurban kesimlerinde bu yıl bir artış bekleniyor. Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, fiyatların geçen yıla göre yüzde 80-90 oranında arttığını ve bu yüzden satışlarda düşüş beklendiğini dile getirdi.

Kurban hisseleri ve yardım kuruluşlarıBayram öncesi büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında son durum ne?

Yücesan'a göre, kurbanlıklar üzerinden oluşan yaklaşık 10 milyon hissenin yüzde 30'u Mehmetçik Vakfı, Kızılay Derneği gibi yardım kurumları tarafından vekaletle kesiliyor. Geri kalan hisseler ise toplu kesim yerlerinde veya münferit kesimlerde bizzat sahiplerinin nezaretinde gerçekleştiriliyor.Bayram öncesi büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarında son durum ne?

Bu yıl Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıklar ve piyasa koşulları, kurbanlık arayışını daha da zorlu bir hale getiriyor. Vatandaşların kurbanlık seçimlerini yaparken fiyat artışları ve hayvan sayısındaki azalmayı göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

# Türkiye

30 Nis 2024 - 13:30 - Güncel

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