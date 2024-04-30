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Güneşli havalarda bu 5 cilt hastalığına dikkat!

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Baharın gelmesiyle birlikte artan güneş ışınları cilt sağlığını tehdit ediyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Yiğit, güneşin sebep olduğu cilt hastalıkları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendiriyor.

Güneşli havalarda bu 5 cilt hastalığına dikkat! mask
Güneşli havalarda bu 5 cilt hastalığına dikkat!
Güneşli havalarda bu 5 cilt hastalığına dikkat!
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Bahar ve güneşin cilt üzerindeki etkileri

Güneşli havalarda bu 5 cilt hastalığına dikkat!

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte güneş yüzünü daha sık göstermeye başladı. Bu durum, özellikle güneş ışınlarının zararlı etkilerine maruz kalan cilt için çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Yiğit, artan sıcaklıklar ve güneş ışınlarının cilt hastalıklarını tetikleyebileceğini belirtiyor. Güneşin yaydığı zararlı UV ışınları, cilt üzerinde alerjik reaksiyonlara ve çeşitli cilt hastalıklarına yol açabiliyor.

Baharda artan cilt hastalıkları ve güneş alerjisi

Güneşli havalarda bu 5 cilt hastalığına dikkat!

Dr. Elif Yiğit'e göre, bahar aylarında en sık rastlanan cilt hastalıklarından biri güneş alerjisidir. Güneş alerjisi, cildin güneş ışınlarına karşı gösterdiği aşırı duyarlılık sonucu ortaya çıkar ve genellikle kaşıntılı kızarıklık, kabarıklık ve isilik şeklinde belirtiler gösterir. Bazı şiddetli durumlarda kurdeşen, sulu kabarcıklar ve ciddi şişlikler görülebilir. Bu durumlar, güneşe maruz kalan herkes için risk oluştursa da özellikle açık tenli ve hassas ciltlere sahip bireyler daha yüksek risk altında.

Kurdeşen: Baharın kaçınılmaz sorunu

Güneşli havalarda bu 5 cilt hastalığına dikkat!

Ürtiker yani halk arasında bilinen adıyla kurdeşen, bahar aylarında polenlerin artmasıyla tetiklenebilen bir başka cilt problemidir. Dr. Yiğit, ürtikerin deriden kabarık, kaşıntılı ve kızarık döküntüler şeklinde kendini gösterdiğini, bu döküntülerin basınçla solgunlaştığını belirtiyor. Ürtiker genellikle 24 saat içinde kaybolup başka bölgelerde tekrar ortaya çıkabilir. Bu durum, özellikle gece saatlerinde hastaları rahatsız edebilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Mantar enfeksiyonları ve önleme yollarıGüneşli havalarda bu 5 cilt hastalığına dikkat!

Bulaşıcı bir cilt sorunu olan mantar enfeksiyonları, nemli ve sıcak ortamlarda daha sık görülür. Dr. Yiğit, özellikle diyabet hastalarının mantar enfeksiyonlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Mantar enfeksiyonlarının yayılmasını önlemek için kişisel hijyene özen göstermek, sentetik olmayan ayakkabılar giymek ve pamuklu giysiler tercih etmek gibi önlemler almak önemlidir.

Alerjik deri hastalıkları ve korunma stratejileriGüneşli havalarda bu 5 cilt hastalığına dikkat!

Bahar aylarında, alerjik rinit, astım gibi alerjik hastalıkları olan kişilerde alerjik cilt hastalıklarının gelişme ihtimali artar. Dr. Yiğit, polenlere, ev tozuna ve stres gibi alerji tetikleyicilerinden uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Aynı zamanda, bu dönemde alerjiyi tetikleyebilecek gıdalardan kaçınmak ve gerektiğinde bir dermatoloji uzmanından yardım almak bu tip cilt sorunlarının yönetilmesine yardımcı olabilir.

Güneş lekeleri ve erken yaşlanma tehlikesiGüneşli havalarda bu 5 cilt hastalığına dikkat!

Güneşin zararlı ışınları, ciltte lekelenmelere ve erken yaşlanma belirtilerine neden olabilir. Dr. Yiğit, bahar ve yaz aylarında güneş koruyucu krem kullanmanın, uzun kollu giysiler giymenin ve geniş kenarlı şapkalar takmanın önemini vurguluyor. Bu önlemler, güneşin zararlı etkilerine karşı cildi korumak için elzemdir.

# Yaşam

30 Nis 2024 - 15:00 - Güncel

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