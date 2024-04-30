Bolu’da bahar nezlesine karşı aktarlar devrede

Bolu’da bahar aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıkların artması, bahar nezlesi vakalarında da artışa neden oldu. Bu durumdan korunmak isteyen pek çok vatandaş, doğal çözümler sunan aktarlara yöneliyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle bilinen bitkisel ürünler, bahar nezlesi semptomlarına iyi gelen en popüler seçenekler arasında yer alıyor.

En çok tercih edilen doğal ürünler: Hatmi çiçeği ve kış çayları

Bolu'da bahar nezlesinden korunmak isteyenlerin en çok başvurduğu doğal ürünler arasında hatmi çiçeği ve kış çayları bulunuyor. Bu ürünler, hapşırma, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonları azaltmada etkili oldukları için tercih ediliyor. Hatmi çiçeği, özellikle boğaz rahatsızlıklarına iyi gelmesiyle bilinirken, kış çayları ise içerdiği çeşitli bitkilerle vücut direncini artırma özelliğine sahip.

Aktar Selçuk Aktaş'tan öneriler

Yerel aktarcılardan Selçuk Aktaş, ilkbaharda polenlerin havada uçuşmasının birçok kişide alerjik reaksiyonlara neden olduğunu belirtiyor. Aktaş, bu tür durumlar için hatmi çiçeği ve kış çaylarını öneriyor. Ayrıca, üzerlik tohumunun buharını solumanın da burun tıkanıklığına iyi geldiğini ifade ediyor.

Fiyatlar ve kullanım kolaylığı

Bolu'daki aktarlarda bahar nezlesi için önerilen bitkisel çaylar ve diğer ürünler oldukça uygun fiyatlarla sunuluyor. 200 gram kış çayı 40 TL, daha özel karışımlar ise 100 gramı 50 TL'den alıcı buluyor. Vatandaşlar, bu ürünleri kolaylıkla temin edebiliyor ve bahar nezlesine karşı kullanabiliyor.

Vücut direncini artırma ve alerjilere karşı koruma

Bahar döneminde vücut direncini artırmak ve alerjilere karşı korunmak için doğal yöntemlere başvuran vatandaşlar, bitkisel çaylar ve özel karışımlar sayesinde bu dönemi daha rahat geçirebiliyor. Aktarların sunduğu bu ürünler, kimyasal içermeyen doğal yöntemler olarak öne çıkıyor.

Doğal ürünlerle sağlıklı kalın

Bolu'da aktarlar, her yıl bahar nezlesi sezonu öncesinde ve sırasında vatandaşların sağlık sorunlarına doğal çözümler sunmaya devam ediyor. Vatandaşlar da bu ürünleri tercih ederek hem mevcut sağlık sorunlarına çözüm buluyor hem de gelecek bahar ayları için kendilerini hazırlıyor.