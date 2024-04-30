Boluspor play-off mücadelesine devam ediyor

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de play-off hedefi doğrultusunda önemli bir viraja giriyor. 33. hafta mücadelesinde, 12. sıradaki Manisa FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan kırmızı-beyazlılar, bu kritik maçın hazırlıklarına tam gaz başladı.

Boluspor'un yükselişi ve play-off hedefi

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında evinde Altay'ı 3-1 gibi net bir skorla geçmeyi başaran Boluspor, aldığı bu galibiyetle puanını 50'ye çıkartarak ligde 7. sıraya yükseldi. Play-off barajını aşan Boluspor, kalan maçlarında da formunu koruyarak sezonu üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor.

Boluspor'da hazırlıklar başladı

5 Mayıs Pazar günü oynanacak olan maç öncesinde Boluspor, Karaçayır Spor Tesisleri'nde yoğun bir tempoda antrenmanlara başladı. İlk olarak ısınma hareketleriyle günü açan futbolcular, daha sonra pas çalışmalarıyla tempo artırdı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarla son buldu.

Boluspor'un ileriye dönük planları

Play-off mücadelesindeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlayan Boluspor için Manisa FK maçı, sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak görülüyor. Maçın stratejisi, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın tecrübeleri doğrultusunda şekillenirken, takımın motivasyon ve konsantrasyonu maksimum seviyede tutuluyor.

Bu önemli karşılaşma, Boluspor'un sezon sonuna doğru ligdeki konumunu daha da güçlendirme şansı verecek ve play-off yolunda kritik bir adım olacak.