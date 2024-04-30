Bolulu vatandaşlara sorduk; Kaçıncı Yüzyılda yaşıyoruz?

2008 Ekonomik krizi

Sorulan soruya doğru yanıtı veren bir vatandaş, “Aklıma gelen en sembolik olay 2008 krizi” diyerek o yıllarda ekonomik sıkıntıların kendisini bir hayli sıkıntıya soktuğunu dile getirdi.

Saddam Hüseyin’in idamı beni çok korkutmuştu!

21.YY’ın başlarında hatırladığı en etkileyici olayın Irak Devletinin 5. Cumhurbaşkanı olan Saddam Hüseyin’in Aralık 2006 yılında asılması olduğunu söyleyen bir vatandaş, “ O dönem Saddam’ın asılması beni oldukça korkutmuştu diyebilirim yanıtını verdi.

Ak Parti iktidarının başa gelmesi

2000’li yılların en sembolik olaylarına, siyaseti boyuttan bakan bir vatandaşımız söylemlerine; “Hatırladığım en kalıcı olay Recep Tayyip Erdoğan’ın başa gelmesi diyebilirim” şeklinde yer verdi.

İnternetin gelmesi gençlere yaradı!

Kaçıncı YY’da yaşıyoruz soruna doğru cevap veren emekli bir vatandaşımız daha “İnternetin gelmesi bizleri değil gençleri ilgilendiriyor” şeklinde cevap vererek “Tabii ki bizde kullanıyoruz kolaylıkları var dedi”

Bolulu vatandaşlara yapmış olduğumuz bu genel kültür testinde, çoğunluktan doğru yanıtı alamasakta sorduğumuz insanların yarısına yakını doğru cevabı verdi.