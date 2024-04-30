Bolulu vatandaşlara sorduk; Kaçıncı Yüzyılda yaşıyoruz?

2008 Ekonomik krizi
Sorulan soruya doğru yanıtı veren bir vatandaş, “Aklıma gelen en sembolik olay 2008 krizi” diyerek o yıllarda ekonomik sıkıntıların kendisini bir hayli sıkıntıya soktuğunu dile getirdi.
Saddam Hüseyin’in idamı beni çok korkutmuştu!
21.YY’ın başlarında hatırladığı en etkileyici olayın Irak Devletinin 5. Cumhurbaşkanı olan Saddam Hüseyin’in Aralık 2006 yılında asılması olduğunu söyleyen bir vatandaş, “ O dönem Saddam’ın asılması beni oldukça korkutmuştu diyebilirim yanıtını verdi.
Ak Parti iktidarının başa gelmesi
2000’li yılların en sembolik olaylarına, siyaseti boyuttan bakan bir vatandaşımız söylemlerine; “Hatırladığım en kalıcı olay Recep Tayyip Erdoğan’ın başa gelmesi diyebilirim” şeklinde yer verdi.
İnternetin gelmesi gençlere yaradı!
Kaçıncı YY’da yaşıyoruz soruna doğru cevap veren emekli bir vatandaşımız daha “İnternetin gelmesi bizleri değil gençleri ilgilendiriyor” şeklinde cevap vererek “Tabii ki bizde kullanıyoruz kolaylıkları var dedi”
Bolulu vatandaşlara yapmış olduğumuz bu genel kültür testinde, çoğunluktan doğru yanıtı alamasakta sorduğumuz insanların yarısına yakını doğru cevabı verdi.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.