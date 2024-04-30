Bolu, Kıbrıscık'ta Nadas Gölü çevresinde çevre temizliği

Kıbrıscık Kaymakamlığı, gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakma amacıyla Nadas Gölü'nün çevresinde önemli bir temizlik etkinliği düzenledi. Etkinlik, bölge sakinleri ve çocuklar tarafından büyük ilgi gördü ve geniş katılım sağlandı.

Nadas Gölü nasıl pırıl pırıl oldu?

Bu özel gün, Kıbrıscık Kaymakamlığı'nın öncülüğünde, yerel halkın ve çocukların da aktif katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, beyaz eldivenlerini giyerek göl çevresinde biriken çöpleri topladı. Çalışma, çevre temizliğinin yanı sıra bölgeye olan bağlılığı da pekiştirdi.

Çocuklara çevre bilinci aşılanıyor

Etkinlik, özellikle çocuklara yönelik çevre bilinci ve sorumluluk duygusunu aşılamak için büyük bir fırsat sundu. Katılımcı çocuklar, çevre temizliğinin önemini deneyimleyerek öğrendiler ve bu, onların gelecekteki çevre koruma faaliyetlerine olan ilgisini artırabilir.

Kurum amirlerinden tam destek

Kıbrıscık Kaymakamlığı ve yerel kurumların amirleri de etkinlikte aktif roller aldı. Bu liderler, toplumun her kesimine örnek olma görevini üstlenerek, çevre temizliğine verdikleri önemi gösterdiler. Amirlerin bu katılımı, toplumsal birlik ve beraberliği teşvik eden bir örnek teşkil etti.

Temizlikten sonra Nadas Gölü'nde değişim

Temizlik etkinliği sonrasında Nadas Gölü'nün çevresi gözle görülür şekilde daha temiz ve düzenli hale geldi. Bu değişim, bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin çevreye olan saygısını artırdı ve gölün doğal güzelliklerinin korunmasına katkıda bulundu.

Kıbrıscık'ta yapılan bu temizlik çalışması, sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının da temizliğine yapılan bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Etkinlik, gelecek nesillere çevre temizliğinin önemini aktarmak ve onlara daha sağlıklı bir toplumda yaşama şansı sunmak amacıyla düzenlendi.