Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile Huzur 14 iş başında…

Bolu'da okullar ve çevresinde yoğun güvenlik denetimleri

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, şehrin huzurunu korumak amacıyla yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Bu çabaların bir parçası olarak, şehir genelinde 22-28 Nisan tarihleri arasında 143 okul ve çevresinde güvenlik denetimleri yapıldı. Bu denetimler sırasında toplam 633 kişi sorgulandı, okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Metruk binalar ve umuma açık yerlerde sıkı kontroller

Bolu'da suç oranını düşürmek ve olası suç faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla, 30 metruk bina ve 211 umuma açık alan da denetlendi. Bu alanlarda yapılan kontrollerde, herhangi bir suç unsuruna rastlanıp rastlanmadığı titizlikle incelendi ve güvenlik tedbirleri gözden geçirildi.

Taşıma araçlarına yönelik denetimler

Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 154 servis aracı da denetlenerek, taşıma güvenliği standartlarına uygunlukları kontrol edildi. Bu denetimler, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Aranan şahıslar yakalandı, tüfek ele geçirildi

Denetimler sırasında aranan 23 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. Bu kişiler arasında çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış bireyler bulunuyor. Ayrıca, yapılan bir denetimde 1 adet tüfek ele geçirilerek olası bir tehdit önlendi.

Trafik uygulamalarında rekor denetim

Bolu'da trafik güvenliğini artırmak için 1444 trafik uygulaması yapıldı ve bu süreçte 16.723 araç ile 9505 kişi kontrol edildi. Bu uygulamalar, trafik kurallarına uyumun sağlanması ve yol güvenliğinin artırılması amacıyla titizlikle yürütüldü.

Uyuşturucu ile mücadelede büyük başarı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan 11 operasyonda, toplam 70 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyonlar, şehrin uyuşturucu trafiğini kesmek ve gençleri bu tür maddelerden korumak için kritik öneme sahip. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi üzerindeki işlemler sürüyor.

Bolu'da okullar ve çevresinde yoğun güvenlik denetimleri

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, şehrin huzurunu korumak amacıyla yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Bu çabaların bir parçası olarak, şehir genelinde 22-28 Nisan tarihleri arasında 143 okul ve çevresinde güvenlik denetimleri yapıldı. Bu denetimler sırasında toplam 633 kişi sorgulandı, okul çevrelerindeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Metruk binalar ve umuma açık yerlerde sıkı kontroller

Bolu'da suç oranını düşürmek ve olası suç faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla, 30 metruk bina ve 211 umuma açık alan da denetlendi. Bu alanlarda yapılan kontrollerde, herhangi bir suç unsuruna rastlanıp rastlanmadığı titizlikle incelendi ve güvenlik tedbirleri gözden geçirildi.

Taşıma araçlarına yönelik denetimler

Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan 154 servis aracı da denetlenerek, taşıma güvenliği standartlarına uygunlukları kontrol edildi. Bu denetimler, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Aranan şahıslar yakalandı, tüfek ele geçirildi

Denetimler sırasında aranan 23 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. Bu kişiler arasında çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış bireyler bulunuyor. Ayrıca, yapılan bir denetimde 1 adet tüfek ele geçirilerek olası bir tehdit önlendi.

Trafik uygulamalarında rekor denetim

Bolu'da trafik güvenliğini artırmak için 1444 trafik uygulaması yapıldı ve bu süreçte 16.723 araç ile 9505 kişi kontrol edildi. Bu uygulamalar, trafik kurallarına uyumun sağlanması ve yol güvenliğinin artırılması amacıyla titizlikle yürütüldü.

Uyuşturucu ile mücadelede büyük başarı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan 11 operasyonda, toplam 70 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu operasyonlar, şehrin uyuşturucu trafiğini kesmek ve gençleri bu tür maddelerden korumak için kritik öneme sahip. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi üzerindeki işlemler sürüyor.