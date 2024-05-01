Bolu’da 2023’te aşılamada büyük adım

Bolu İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman Bolu'da 2023 yılında genişletilmiş bağışıklama programı çerçevesinde toplam 104 bin 251 doz aşı uygulandığı bilgisini paylaşarak, aşılamada elde edilen başarıyı öne çıkardı. İşte haberin detayları…

Aşılamada büyük adım 104.251 doz aşı

2023 yılında Bolu'da aşı kampanyaları büyük bir başarıya imza atmış, genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde olmak üzere toplamda 104.251 doz aşı uygulanmıştır. Bu rakam, il genelindeki sağlık hizmetlerinin ne kadar kapsamlı ve etkin yürütüldüğünün bir göstergesi olarak öne çıkmaktadır.

Dünya Aşı Haftası ve önemi

Her yıl nisan ayının son haftası kutlanan Dünya Aşı Haftası, aşılamadaki farkındalığı artırmayı ve toplum sağlığını teşvik etmeyi amaçlar. 2023 yılında bu hafta, Dünya Sağlık Örgütü'nün Genişletilmiş Bağışıklama Programının 50. yıldönümüne ithafen özel bir önem taşımaktadır. Bu program, coğrafi ya da sosyoekonomik fark gözetmeksizin her çocuğun hayat kurtaran aşılara erişimini sağlamayı hedeflemektedir.

Aşılamanın toplumsal etkisi

Danışman'a göre, aşılar, çocukluk çağı hastalıklarının önlenmesinde kritik bir role sahiptir. Türkiye'de 1981 yılından itibaren yürütülen genişletilmiş bağışıklama programı sayesinde, çocuklar difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, çocuk felci, hepatit B ve A, suçiçeği, Haemophilus influenzae tip B ve Pnömokoka bağlı hastalıklar gibi 13 farklı hastalığa karşı aşılanmaktadır.

Aşıların güvenilirliği ve üretim kalitesi

Aşılar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan İyi Üretim Prosedürleri'ne uygun olarak üretilmektedir. Her bir aşı, uluslararası referans laboratuvarlarında ve ülke içinde Ulusal Referans Laboratuvarlarımızda detaylı testlerden geçirilmektedir. Bu süreç, aşıların güvenliğini ve etkinliğini maksimum düzeyde garanti altına almaktadır.

Aşı tereddütleri ve toplumsal iletişim

Aşı tereddütleri konusunda, Bolu Sağlık Müdürlüğü, ailelerle etkin bir iletişim kurarak, aşıların faydaları ve içerikleri hakkında bilgilendirme yapmaktadır. Aşılanmanın her çocuk için yaşamsal önem taşıdığını ve her çocuğun sağlıklı yaşam hakkına sahip olduğunu vurgulamaktadır. Bu süreç, toplumda aşıya olan güveni artırmayı ve aşılanma oranlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır.