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Bolu ve Batı Karadeniz de etkisinde olacak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi…

Bolu ve Batı Karadeniz de etkisinde olacak! mask
Bolu ve Batı Karadeniz de etkisinde olacak!
Bolu ve Batı Karadeniz de etkisinde olacak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bir hafta boyunca sürecek sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde etkisini gösterecek yağışlarla ilgili detaylı bilgileri ve vatandaşlara yönelik uyarıları paylaştı.

Bolu ve Batı Karadeniz de etkisinde olacak!

Türkiye'nin dört bir yanında yağış alarmıBolu ve Batı Karadeniz de etkisinde olacak!

Uzman Mehmet Özdemirci, gelecek hafta boyunca Türkiye genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağını belirtti. Salı günü Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli yağışların beklendiğini ifade eden Özdemirci, Çarşamba günü ise ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanakların süreceğini vurguladı. Perşembe günü de benzer bir durumun öngörüldüğü, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağını dile getirdi.

İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklentisiBolu ve Batı Karadeniz de etkisinde olacak!

İstanbul'da Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Özdemirci, sıcaklıkların 13 ile 18 derece arasında değişeceğini ve hava koşullarının sıklıkla değişkenlik göstereceğini belirtti. Vatandaşların sel ve su baskınına karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Ankara'da kuvvetli yağışlar ve sıcaklık değişiklikleriBolu ve Batı Karadeniz de etkisinde olacak!

Başkent Ankara'da da Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özdemirci, Çarşamba günü sıcaklıkların 15 ile 24 derece arasında olacağını, Perşembe günü ise çok bulutlu bir hava olmasına rağmen yağış beklentisinin olmadığını ifade etti. Hafta sonuna doğru ise yağışların tekrar etmesi öngörülüyor.

İzmir'de yağışsız günlerBolu ve Batı Karadeniz de etkisinde olacak!

İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca parçalı çok bulutlu ama yağışsız bir hava durumu bekleniyor. Salı günü sıcaklıkların 15 ile 28 derece arasında olması tahmin ediliyor. Hafta sonu ise sağanak yağışların başlaması bekleniyor.

Deprem bölgesinde artan yağış riskiBolu ve Batı Karadeniz de etkisinde olacak!

Özellikle deprem bölgelerindeki illerde önümüzdeki 3-5 gün boyunca sağanak yağışların etkili olacağına dikkat çeken Özdemirci, Çarşamba günü Adana, Osmaniye ve Malatya çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını ve bu durumun heyelan gibi doğal afetlere yol açabileceğini belirtti.

Uyarılar ve önlemlerBolu ve Batı Karadeniz de etkisinde olacak!

Meteoroloji uzmanı, kuvvetli yağışların olası etkilerine karşı vatandaşları uyardı. Sel, su baskını ve heyelan gibi olası durumlara karşı dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle yoğun yağış alacak bölgelerdeki vatandaşların, ani sel, su baskını ve heyelan risklerine karşı tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu tür hava koşullarında evden çıkarken ekstra dikkatli olunmalı ve gereksiz yere dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır.

Bölgelere Göre Detaylı Hava Durumu Tahminleri

Bolu ve Batı Karadeniz de etkisinde olacak!

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, bölgelere özel detaylı hava durumu tahminlerini de paylaştı. Özellikle iç kesimlerde ve yüksek kesimlerde yaşayanlar için soğuk hava ve kuvvetli rüzgarların da beklendiğini belirtti. Vatandaşlar, güncel hava durumu bilgilerini ve uyarıları takip ederek, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalıdır.

Yurt genelindeki belediyeler ve ilgili kurumlar, beklenen kuvvetli yağışlar için gerekli önlemleri almaktadır. Kanalizasyon sistemlerinin temizlenmesi, dere yataklarının kontrol edilmesi ve riskli bölgelerde önleyici tedbirlerin artırılması gibi çalışmalar hız kazanmıştır. Vatandaşların da bu süreçte yetkililerin uyarılarına uyması ve önerilen önlemleri dikkate alması hayati önem taşımaktadır.

# Türkiye, durumu, yol, hava

01 May 2024 - 08:00 - Güncel

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