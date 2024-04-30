Bolu Pazarı’nda fiyatlar ne durumda? Vatandaş açtı ağzını yumdu gözünü…

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce Bolu Gündem Yayın Grubu tarafından sıkça yapılan Bolu Pazarı canlı yayınlarına seçimlerden sonrada devam ediliyor. Bolu Pazarı’nda yapılan son canlı yayında, havaların ısınmasıyla birlikte fiyatlar yavaş yavaş düşmeye başlasa da, vatandaşın nabzı yükseldi.

“Boş tencere, hükümet devirir”

Yapılan röportajlarda, ekonomiden yana dertli olan bir vatandaş “boş tencere hükümet devirir” diyerek iktidara göndermelerde de bulunuldu. “temmuzda %25 zam varmış emekliye, istemiyoruz vermesinler.” Diyerek tepki gösterdi.

“Bakanlar geldi vaatler verildi… Ortada yine bir şey yok!”

Emekli vatandaşların özellikle dert yandığı canlı yayında vatandaşlar, “seçim zamanı bakanlar geldi. Herkes vaat verdi gitti. Şimdi baktığımızda hepsinin göz boyamaktan başka bir şey olmadığını görüyoruz. Biz umudumuzu kaybettik artık” diye söylediler.

“Eskiden hayvanların yediklerini, şimdi bizler yiyoruz!”

Elinde 1 poşet kırık havuçla canlı yayında mikrofonumuza konuşan bir vatandaş, “elimdeki kırık havuç 10 TL, iyi havuç ise 20 TL’den aşağı değil, eskiden olsa hayvanlar yerdi bunu, şimdi biz yiyecek hale düştük” diye serzenişte bulundu.

Balık severler 1 Eylül’ü bekleyecek!

15 Nisan’da başlayan balık yasağı sonrası, balık tezgahlarında kimsenin olmaması dikkat çekti. Balıkçı esnafı, “büyük balıklar satabiliyoruz şuanda, onlara da pek rağbet olmuyor. 1 Eylül itibariyle av yasağı son bulacak, böylelikle bizde satışlarımıza başlayacağız” dedi.

Bolu Pazarı’nda havaların ısınmasıyla birlikte, sebze ve meyve fiyatları yavaş yavaş düşmeye başlasa da, vatandaşın hala yüksek olduğunu söylediği, fiyatlar şu şekilde;

Soğan 15 TL, patates 16 TL, karnabahar 30 TL, ıspanak 25

TL, erik 60 TL, domates ve salatalık 35-40 TL, limon 30 TL, patlıcan 50 TL, dolmalık kabak 25 TL, çarliston biber 40 TL, kapya biber 60 TL, havuç 20 TL, lahana ve marul 20 TL, roka 15 TL, semizotu ve taze soğan 25 TL, dolmalık biber 60 TL, Brüksel lahanası 50 TL. Meyvelerde ise portakal ve elma 35 TL, mandalina 40 TL, muz 50 TL, çilek 60 TL, ayva/nar/armut 60 TL, ejder meyvesi 130 TL, kivi 60 TL ve avokado 55 TL olarak belirlendi. Karpuz kilo 40 TL ve Kavun tane 50 TL’den satışa sunuldu.



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