‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ ne tepkiler büyüyor!

Eğitim İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz, ‘ Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ nin laiklikten kopma tehlikesi taşıdığını belirtti. Bu modelin bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşarak ideolojik bir eğitim anlayışını teşvik ettiğini savunan Korkmaz, hazırlanan ankete vatandaşların katılmasını istedi.

Maarif Modeli nedir?

Türkiye'de eğitim alanında yapılması planlanan yeni düzenlemeler, Eğitim İş Sendikası tarafından eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Özellikle "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen yeni müfredat taslağı, eğitim sistemimizin ideolojik bir bakış açısıyla yeniden şekillendirilmesi riskini taşıyor. Sendika, bu taslağın bilimsel ve laik eğitim ilkelerinden uzaklaşarak, ezberci ve dogmatik bir eğitim anlayışını teşvik ettiğini savunuyor.

Taslağın temel eleştirileri

Maarif Modeli taslağı, modern bilimin ve özellikle evrim teorisinin temel prensiplerini göz ardı etme eğiliminde. Bu durum, hurafe ve ideolojiye dayalı bir eğitim sistemini teşvik ediyor. Eğitim İş Sendikası, müfredat değişikliğinin bilimsel tespitlere ve pilot uygulamalara dayanmadan, yeterli değerlendirme yapılmadan gerçekleştirildiğini belirtiyor. Bu durum, taslağın bilimsel temellere sahip olmadığının bir göstergesi olarak ele alınıyor.

Laik eğitimden kopma endişesi

Eğitim İş Sendikasına göre yeni müfredat taslağı, Türkiye'nin laik eğitim yapısını temelinden sarsacak değişiklikler öneriyor. Taslak, din ve devlet işlerinin daha fazla iç içe geçmesini önererek, farklı inanç gruplarına mensup öğrencilere karşı potansiyel ayrımcılığın önünü açabilir. Bu durum, laiklik ilkesinden sapmanın yanı sıra eğitimde farklılıklara saygının azalmasına yol açabilir.

Eleştirel düşünme yetilerinin zayıflaması

Korkmaz’a göre, Maarif Modeli, eleştirel düşünme ve sorgulama becerilerini körelten bir eğitim anlayışını desteklemekte. Taslak, öğrencilerin ezberci ve tek tip düşünme yönünde teşvik edilmesini içeriyor. Bu durum, genç bireylerin bağımsız düşünme yetilerini zayıflatabilir ve gelecekteki kariyerlerinde ve sosyal yaşantılarında karşılaşacakları zorluklarla başa çıkmalarını güçleştirebilir

"Maarif Modeli"ne karşı çıkanlar

Eğitim İş Sendikası, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne karşı çıkmak için geniş çaplı bir kampanya başlattı. "Müfredatlar, eğitimin anayasasıdır!" sloganıyla yola çıkan bu kampanya, eğitimin gerçek bileşenlerinin sürece dahil edilmesinin önemini vurguluyor. Sendika, geçmişin değerlendirmesinin ve ihtiyaç analizinin yapılmadan, bilimsel tespitler ve pilot uygulamalar olmadan böyle radikal bir değişikliğin yapılamayacağını savunuyor. Bu kampanya, hükümeti taslağı geri çekmeye ve daha kapsamlı bir tartışma süreci başlatmaya çağırıyor.

Eğitim İş Sendikası ve destekçileri, eğitimdeki bu radikal değişikliklere karşı birlikte mücadele etme çağrısında bulunuyor. Kampanya, vatandaşları bu taslağa karşı çıkmak için imza atmaya teşvik ediyor. Eğitim, her bireyin temel hakkı ve ülkenin geleceğinin teminatı olarak görülüyor. Sendika, eğitim sistemimizin bilimsel, laik ve eleştirel düşünmeyi teşvik eden bir yapıya sahip olması gerektiğini vurguluyor. Toplumun geniş kesimleri bu çağrıya katılarak, eğitimdeki olası geriye dönüşe karşı durma konusunda birlik içinde hareket ediyor.

Ankete katılmak isteyenler aşağıdaki linkten erişim sağlayabilir:

https://www.change.org/p/laik-ve-bilimsel-e%C4%9Fitimi-atat%C3%BCrk-%C3%BC-ve-cumhuriyeti-yok-sayan-e%C4%9Fitim-program%C4%B1na-hay%C4%B1r?recruiter=91804121&recruited_by_id=de0b8660-3564-4054-9bdb-bdec870f1e0e&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&utm_content=washarecopy_490035370_tr-TR%3A0