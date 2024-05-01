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İşçi haklarının simgesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

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1 Mayıs İşçi Bayramı'nın tarihçesi ve önemi nedir? 1856'dan günümüze işçi hareketlerinin evrimi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kutlamalar ve Kanlı 1 Mayıs'ın emek mücadelesindeki yeri… İşçi hakları ve küresel dayanışma gününün ayrıntıları haberimizde…

İşçi haklarının simgesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mask
İşçi haklarının simgesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
İşçi haklarının simgesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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1 Mayıs işçi hareketlerinin başlangıcı

İşçi haklarının simgesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs İşçi Bayramı, işçilerin daha iyi çalışma koşulları talep ettiği ve 8 saatlik iş gününün benimsenmesi için verdiği mücadelenin bir sonucu olarak ortaya çıktı. İlk olarak 1856'da Avustralya'nın Melbourne şehrinde taş duvar ustaları ve inşaat işçileri tarafından başlatılan bu hareket, 8 saatlik iş günü talebiyle dikkat çekti. İşçiler, 21 Nisan 1856'da Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar yürüyerek bu taleplerini güçlü bir şekilde ifade ettiler.

Avustralya’dan Amerika’ya…İşçi haklarının simgesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs, Avustralya'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde de etkisini gösterdi. 1884 yılında ABD'deki işçiler, işverenlerden günlük çalışma sürelerinin 12 saatten 8 saate indirilmesini talep etti. Bu talep, 1886 yılında gerçekleşen büyük grevlerle daha da yaygınlaşarak küresel bir harekete dönüştü. 1889'da Paris'te yapılan Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı Kongresi'nde, 1 Mayıs'ın işçilerin ortak bayramı olarak kutlanması kararlaştırıldı.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e 1 Mayıs Kutlamalarıİşçi haklarının simgesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Osmanlı İmparatorluğu'nda 1 Mayıs ilk kez 1911 yılında, Selanik'te tütün, pamuk ve liman işçileri tarafından kutlandı. İstanbul'daki ilk kutlama ise 1912 yılında gerçekleşti. Cumhuriyet'in ilanından sonra, Türkiye'de 1 Mayıs, Sovyetler Birliği ile geliştirilen dostluk ilişkileri çerçevesinde 1922 yılında Ankara'da resmi olarak İşçi Bayramı olarak kutlanmaya başlandı ve ilk resmi kutlama 1923 yılında yapıldı.

Taksim Meydanı'nda trajedi ve Kanlı 1 Mayısİşçi haklarının simgesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1977 yılında İstanbul Taksim Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları sırasında yaşanan trajik olaylar, bu tarihin Türkiye'deki önemini daha da pekiştirdi. DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında meydana gelen silahlı saldırı sonucu 37 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı. Bu olaylar, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında 1 Mayıs'ın bayram statüsünden çıkarılmasına ve kutlamaların yasaklanmasına neden oldu.

1 Mayıs'ın yeniden resmi tatil olarak kabul edilmesiİşçi haklarının simgesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Yıllar süren yasakların ardından, 1 Mayıs 2009 yılında Türkiye'de "Emek ve Dayanışma Günü" adı altında yeniden resmi tatil olarak ilan edildi. Bu karar, işçi haklarının ve sosyal adaletin önemini vurgulayan bir adım olarak coşkuyla karşılandı. Bu gün, işçilerin haklarını ve taleplerini ifade etme özgürlüğünün bir simgesi olarak kutlanmaya devam etmektedir.

1 Mayıs tatil mi?İşçi haklarının simgesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Buna göre, 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü resmi tatil uygulanacak. Resmi tatil ile kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak. Yani 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü hastaneler, sağlık ocakları ve aile hekimleri sadece acil bölümlerinde hizmet verecekler.

1 Mayıs'ın evrensel mesajıİşçi haklarının simgesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs İşçi Bayramı, dünya genelinde işçilerin haklarını koruma ve sosyal adalet arayışını temsil eden önemli bir gün olarak kabul edilmektedir. İşçi sınıfının mücadelesi ve kazanımları, bu özel gün vesilesiyle her yıl hatırlanıyor. Emek ve dayanışma ruhu, bu özel günle birlikte tüm dünyada işçiler arasında güçlü bir birlik ve beraberlik duygusu uyandırıyor…

# Türkiye, Sağlık

01 May 2024 - 00:00 - Güncel

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