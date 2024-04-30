30 Nis 2024 - 16:05- Spor G:

Bolu’da 17. veteranlar futbol turnuvası başlıyor!

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Bolu’da 17. Geleneksel Veteranlar Futbol Turnuvası’nın başlama tarihi açıklandı! Son başvuru tarihi ve daha fazlası için detaylar haberimizde.

Bolu’da 17. veteranlar futbol turnuvası başlıyor! mask
Bolu’da 17. veteranlar futbol turnuvası başlıyor!
Bolu’da 17. veteranlar futbol turnuvası başlıyor!
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Geleneksel hale gelen ve bu yıl 17. kez düzenlenecek olan Veteranlar Futbol Turnuvası'nın başlangıç tarihi heyecanla beklenen bir duyuruyla netleşti. Türk futbolunun unutulmaz isimleri Tahsin Gökdemir ve Faruk Özsoy anısına düzenlenecek bu anlamlı turnuva, 16 Mayıs'ta futbolseverleri bir araya getirecek.

Bolu’da 17. veteranlar futbol turnuvası başlıyor!

Turnuva detayları ve katılım şartları

ASKF Başkanı Cemalettin Metin tarafından yapılan açıklamaya göre, turnuvanın final başvuruları için son tarih 10 Mayıs olarak belirlendi. Metin, turnuvanın amacının sporun evrenselliğini ve kardeşliği pekiştirmek olduğunu vurguladı. Ayrıca bu yılki organizasyonun, daha önceki yıllarda olduğu gibi centilmenlik ve kardeşlik içerisinde geçmesini beklediklerini ifade etti.

Bolu’da 17. veteranlar futbol turnuvası başlıyor!

Kura çekimi ve maç takvimi

Turnuva kuraları 15 Mayıs'ta çekilecek ve ertesi gün yani 16 Mayıs'ta ilk düdük çalacak. Turnuva, Türkiye'deki amatör futbol topluluğunu bir araya getirerek, kaybettiğimiz futbol büyüklerimizi anma fırsatı sunuyor. ASKF Başkanı, turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar dilediğini belirterek, her yıl olduğu gibi bu yıl da turnuvanın ruhuna uygun bir atmosferde geçeceğini umduğunu dile getirdi.
Bolu’da 17. veteranlar futbol turnuvası başlıyor!

Anma ve saygı

Veteranlar Futbol Turnuvası, bu yıl iki değerli ismi anma amacı güdüyor. Tahsin Gökdemir ve Faruk Özsoy, Türk futboluna yıllarca hizmet etmiş ve amatör futbolun gelişimine önemli katkılar sağlamış isimler. Turnuva, bu büyük isimleri sporla anarak onların mirasını yaşatmayı hedefliyor.

Bolu’da 17. veteranlar futbol turnuvası başlıyor!

Turnuvaya doğru

Turnuva, yerel futbol camiasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Takımlar, turnuvada yer almak için hazırlıklarını sürdürürken, futbolseverler de bu özel etkinliği sabırsızlıkla bekliyor. Sporun ve kardeşliğin ön planda olduğu bu turnuvada, eski futbolcular yeniden yeşil sahalarda mücadele edecek.

Bolu’da 17. veteranlar futbol turnuvası başlıyor!

# Türkiye, Türk

30 Nis 2024 - 16:05 Bolu- Spor

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