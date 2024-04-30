Bolu’da 17. veteranlar futbol turnuvası başlıyor!

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 17. kez düzenlenecek olan Veteranlar Futbol Turnuvası'nın başlangıç tarihi heyecanla beklenen bir duyuruyla netleşti. Türk futbolunun unutulmaz isimleri Tahsin Gökdemir ve Faruk Özsoy anısına düzenlenecek bu anlamlı turnuva, 16 Mayıs'ta futbolseverleri bir araya getirecek.
Turnuva detayları ve katılım şartları
ASKF Başkanı Cemalettin Metin tarafından yapılan açıklamaya göre, turnuvanın final başvuruları için son tarih 10 Mayıs olarak belirlendi. Metin, turnuvanın amacının sporun evrenselliğini ve kardeşliği pekiştirmek olduğunu vurguladı. Ayrıca bu yılki organizasyonun, daha önceki yıllarda olduğu gibi centilmenlik ve kardeşlik içerisinde geçmesini beklediklerini ifade etti.
Kura çekimi ve maç takvimi
Turnuva kuraları 15 Mayıs'ta çekilecek ve ertesi gün yani 16 Mayıs'ta ilk düdük çalacak. Turnuva, Türkiye'deki amatör futbol topluluğunu bir araya getirerek, kaybettiğimiz futbol büyüklerimizi anma fırsatı sunuyor. ASKF Başkanı, turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar dilediğini belirterek, her yıl olduğu gibi bu yıl da turnuvanın ruhuna uygun bir atmosferde geçeceğini umduğunu dile getirdi.
Anma ve saygı
Veteranlar Futbol Turnuvası, bu yıl iki değerli ismi anma amacı güdüyor. Tahsin Gökdemir ve Faruk Özsoy, Türk futboluna yıllarca hizmet etmiş ve amatör futbolun gelişimine önemli katkılar sağlamış isimler. Turnuva, bu büyük isimleri sporla anarak onların mirasını yaşatmayı hedefliyor.
Turnuvaya doğru
Turnuva, yerel futbol camiasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Takımlar, turnuvada yer almak için hazırlıklarını sürdürürken, futbolseverler de bu özel etkinliği sabırsızlıkla bekliyor. Sporun ve kardeşliğin ön planda olduğu bu turnuvada, eski futbolcular yeniden yeşil sahalarda mücadele edecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.