16 yaşına kadar bu anı bekliyordu Bolu’da görünce dayanamadı: Yapınca mutluluktan havalara uçtu!

Trendyol 1. Lig'in son haftalarında küme düşmesi kesinleşen Altay, gelecek sezon TFF 2. Lig için hazırlıklarına devam ederken, genç yetenekleriyle dikkat çekiyor. 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce, Uzun süredir heyecanla beklediği an nihayet geldi! Bolu’da mutluluktan havalara uçtu!

2007 doğumlu Enes Öğrüce, Altay'ın altyapısından yetişen ve orta saha pozisyonunda görev yapan bir futbolcu. Son haftalarda Altay'ın ilk 11'inde yer alan Öğrüce, Boluspor maçında sergilediği performansla geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Boluspor maçında ilk gol

Altay, zorlu Boluspor mücadelesinde sahadan 3-1 mağlup ayrılsa da, Enes Öğrüce'nin attığı gol takımının moralini yükseltti. Maçın ilk yarısında rakip fileleri havalandıran genç oyuncu, kariyerindeki ilk golünü kaydetmenin mutluluğunu yaşadı. Bu gol, aynı zamanda maçın en önemli anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Geleceğin yıldızı radarımızda

Enes Öğrüce'nin üstün yetenekleri, birçok kulübün dikkatini çekmeye başladı. Genç oyuncunun etkileyici performansı, onu Türk futbolunun gelecek vaat eden yıldızlarından biri yapmayı sürdürüyor.

Altay'ın kalan maçları

Altay, sezonun son haftalarında Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Bu maçlar, takımın genç oyuncularına deneyim kazandırma fırsatı olarak görülüyor.

İleriye dönük planlar

Altay, gelecek sezon TFF 2. Lig mücadelesi için kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirme planlarına devam ediyor. Enes Öğrüce ve diğer genç oyuncular, bu planların merkezinde yer alıyor.