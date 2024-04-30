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Bolu’nun altın çocuğu Sinan Cankurt Avrupa’dan sonra gözünü Dünya’ya dikti

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Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandıran Sinan Cankurt, 2025 Dünya Şampiyonası ve 2028 Yaz Olimpiyatları için büyük hedefler peşinde. Genç sporcu, disiplinli çalışma ve azmiyle örnek oluyor.

Bolu’nun altın çocuğu Sinan Cankurt Avrupa’dan sonra gözünü Dünya’ya dikti mask
Bolu’nun altın çocuğu Sinan Cankurt Avrupa’dan sonra gözünü Dünya’ya dikti
Bolu’nun altın çocuğu Sinan Cankurt Avrupa’dan sonra gözünü Dünya’ya dikti
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Genç trampolinci Sinan Cankurt, Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla Türkiye'nin gururu oldu. Portekiz'in Guimaraes şehrinde 3-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonada, gençler kategorisinde 53.740 puan toplayarak altın madalyanın sahibi oldu. 14 yaşındaki Cankurt, bu başarıyla Türkiye’ye gençlerdeki ilk altın madalyayı kazandırmış oldu.

Bolu’nun altın çocuğu Sinan Cankurt Avrupa’dan sonra gözünü Dünya’ya dikti

Olimpiyat oyunları için gözünü kararttı

Sinan Cankurt, 2025 Dünya Şampiyonası ve 2028 Yaz Olimpiyatları gibi büyük hedeflere kitlenmiş durumda. Ulusal ve uluslararası alanda adından sıkça söz ettirmeyi başaran Cankurt, gelecek planlarını büyük bir hevesle anlatıyor. Sporcumuz, 2025 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya hedeflerken, 2028'de ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek olan Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da zirveyi hedefliyor.

Bolu’nun altın çocuğu Sinan Cankurt Avrupa’dan sonra gözünü Dünya’ya dikti

Sporcu için disiplin her şey demek

Cankurt, spor hayatına başlamasının ilk yıllarından bu yana büyük bir disiplinle çalışmalarını sürdürüyor. İlkokulda bir öğretmeninin yönlendirmesiyle cimnastiğe başlayan genç sporcu, hayatında büyük değişiklikler yaşadığını ve spor sayesinde hayatının düzene girdiğini belirtiyor. Aynı zamanda eğitim hayatına da olumlu yönde etkileri olduğunu vurgulayan Cankurt, disiplinli çalışmanın önemini her fırsatta dile getiriyor.

Bolu’nun altın çocuğu Sinan Cankurt Avrupa’dan sonra gözünü Dünya’ya dikti

Başarıya giden yol

Avrupa şampiyonası sonrası bir değerlendirme yapan Cankurt, "Dünya şampiyonasına daha sıkı hazırlanacağız. Daha çok madalya ile döneceğiz" diyerek hedeflerinin büyüklüğüne dikkat çekti. Trampolinde bireysel ve senkron kategorilerinde madalya kazanmayı hedeflediğini belirten Cankurt, Olimpiyatlar öncesinde de madalya kazanarak Türkiye’ye daha fazla gurur yaşatmayı planlıyor.

Spora başlamak isteyenlere tavsiyeler

Sinan Cankurt, sporun disiplin gerektirdiğini ve başarıya ulaşmanın hayal olmadığını ifade ederek, herkese spor yapmayı öneriyor. Genç yaşta elde ettiği başarılarla birçok kişiye ilham kaynağı olan Cankurt, özellikle gençlere hitaben, sporun sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da büyük faydalar sağladığını vurguluyor.

# Türkiye, eğitim, yol

30 Nis 2024 - 16:59 Bolu- Spor

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