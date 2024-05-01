Bir anlık ihmal yangına sebebiyet verdi!

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu Hacihalimler Köyü Merkez Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap evin mutfağında bulunan tüp henüz bilinmeyen sebeple alev aldı.
Komşuların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Meydana gelen yangın sebebiyle mutfakta hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı. Ev sahibi Ayşe Yaşar, tüpün alev almasıyla üstüne ıslak bez attıklarını ve su dökmelerine rağmen yangının sönmediğini belirtti.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.