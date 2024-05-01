Bakanlık açıkladı! "41 Teröristi etkisiz hale getirdik"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa’da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-34” operasyonları düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale’de 5, Kilis’te 5, Kocaeli'de 4, Nevşehir’de 3, Sakarya’da 1, Gaziantep’te 1, Şanlıurfa’da 3, Düzce'de 1, Manisa’da 2 olmak üzere toplam 41 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.