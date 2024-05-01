01 May 2024 - 10:00 - Güncel

Bolu'nun Yenicağa ilçesinde bilim şenliği!

Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki "Çağ Ötesi Geleceğin Sınıf Laboratuvarı (FCL) ve Bilim Şenliği" etkinliğinin açılışına Kaymakam Mehmet Kaan Kini, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı katıldı.