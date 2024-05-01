Bolu'nun Yenicağa ilçesinde bilim şenliği!

Şenlik kapsamına okulda eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan fen, teknoloji, tarih, felsefe, İngiliz edebiyatı alanlarındaki projeler, davetlilerin beğenisine sunuldu.
Açılışın ardından öğrencilerden projeler hakkında detaylı bilgi alan katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesindeki FCL çalışmasıyla ilgili de bilgilendirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.