- Eğitim

BAİBU'den Düzceye tam destek!

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Bu yıl 3.’sü düzenlenen Düzce Görsel Sanatlar Lisesi Genç Yetenekler Müzik Festivali, amatör olarak bireysel müzik eğitimi alan öğrencilerin akademik bir ortamda müzik performanslarını sergilemelerine imkan sağlıyor.

BAİBU'den Düzceye tam destek! mask
BAİBU'den Düzceye tam destek!
BAİBU'den Düzceye tam destek!
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Düzce dışından da yoğun ilginin olduğu festivale bu yıl rekor sayıda başvuru oldu. 190 başvurunun kabul edildiği festivalde; piyano, keman, flüt, gitar ve benzeri çalgılarla bireysel performansların yanında, üç orkestra ve iki koro konseri verilecek.

BAİBU'den Düzceye tam destek!

Festival hakkında bilgiler veren Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Nazmi Bal, “Okulumuz; adında da taşıdığı sanatı, Düzce’de daha yaygın hale getirebilmek için devamlı yeni projeler üretiyor. Bölgede düzenlenen en büyük katılımlı festivali başarı ile organize ettik” ifadelerinde bulundu.

BAİBU'den Düzceye tam destek!

Bolu Abant İzzet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece’nin fikirleriyle festival hafta boyunca tüm şehre yaymak ve sanatta farkındalığı arttırmak hedeflendi. Bu doğrultuda Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk ve Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel ve Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eda Nazlımoğlu’nun akademik danışmanlığıyla festival hazırlandı. Okul Müdürü Nazmi Bal; hafta içi Kasım Aktaş Ortaokulu, Yeşil Düzce Özel Eğitim Okulu, Uğur Okulları ve Hürriyet Ortaokulundaki öğrencileri ziyaret ederek onlara, Güzel Sanatlar Lisesinde eğitim gören öğrencilerle festival çerçevesinde mini konserler vereceklerini açıkladı. Ziyaret edilen okullardaki öğrencilerin belki de ilk kez canlı bir viyolonsel dinleyeceklerini, flüt ve piyanonun uyumunu ilk kez fark edeceklerini, bunların da ne kadar paha biçilemez deneyimler olduğunudile getirdi. Okul Müdürü Nazmi Bal, Düzce Güzel Sanatlar Lisesi olarak Düzce’de sanatın ve sanat eğitiminin önemini her geçen gün daha da yukarı taşıyacağını belirtti.

Festivalde Türkiye’nin çok değerli sanatçıları Düzce seyircisi ile buluşacak.

Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda 3 Mayıs Cuma akşamı düzenlenecek festivalin açılış konseri Keman Sanatçısı Cihat Aşkın ile başlayacak. Üç gün boyunca birbirinden değerli müzisyenlerin sahne alacağı festivalin kapanış konserinde Hande Dalkılıç sahne alacak.
Amatör olarak eğitim alan gençler akademik ortamda sahne alacaklar. Festival, Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda 3-4-5 Mayıs tarihlerinde arasında Düzcelilerle buluşacak.

# Türkiye, eğitim

01 May 2024 - 10:03 - Eğitim

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