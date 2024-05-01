- Siyaset

MHP Bolu İl Teşkilatı, Devlet Bahçeli liderliğindeki haftalık grup toplantısına katıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

MHP Bolu İl ve İlçe teşkilat üyeleri, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de yer aldığı haftalık grup toplantısına katılım sağladı. Bolu'dan Ankara'ya yapılan çıkarma, fotoğraf karelerine böyle yansıdı…

MHP Bolu İl Teşkilatı, Devlet Bahçeli liderliğindeki haftalık grup toplantısına katıldı mask
MHP Bolu İl Teşkilatı, Devlet Bahçeli liderliğindeki haftalık grup toplantısına katıldı
MHP Bolu İl Teşkilatı, Devlet Bahçeli liderliğindeki haftalık grup toplantısına katıldı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) her hafta düzenlediği grup toplantılarına bir yenisini daha ekledi. Bu haftaki toplantı, Bolu İl ve İlçe teşkilatlarının geniş katılımıyla gerçekleşti. Toplantı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önderliğinde Ankara'da yapıldı.

MHP Bolu Teşkilatından Ankara'ya büyük çıkarma

MHP Bolu İl Teşkilatı, Devlet Bahçeli liderliğindeki haftalık grup toplantısına katıldı

Toplantının öne çıkan ismi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, toplantıda yaptığı konuşmalarla hem partinin genel politikalarını belirledi hem de yerel yönetimlere verdiği önemi vurguladı. Parti içerisindeki uyum ve birlikteliği pekiştiren bu toplantılar, MHP'nin stratejik kararlarının merkez üssü olarak biliniyor.

Bolu'dan Ankara'ya stratejik hamle

MHP Bolu İl Teşkilatı, Devlet Bahçeli liderliğindeki haftalık grup toplantısına katıldı

Bolu il teşkilatı, MHP'nin politik ajandasını ve yereldeki etkinliklerini daha iyi koordine etmek amacıyla Ankara'ya adeta bir çıkarma yaptı. İl Başkanı Ayhan Çelikkol ve Bolu Milletvekili İsmail Akgül liderliğindeki heyet, Ankara'daki grup toplantısına katılarak Bolu'nun sesini daha güçlü bir şekilde duyurdu. Bu hamle, yerel ve ulusal politikaların iç içe geçtiği bir strateji olarak değerlendiriliyor.

Bolu Teşkilatının yönetici kadrosu ve katılımcılar

Toplantıda, MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol başta olmak üzere, Milletvekili İsmail Akgül, Merkez İlçe Başkanı Selami Taşdöven, Türkav Bolu İl Başkanı Ulaş Aydoğan ve Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik gibi önemli isimler yer aldı. Bu isimler, Bolu'dan Ankara'ya taşınan politik iradenin temsilcileri olarak dikkat çekti.

Önemli gündem maddeleri ve kararlar

MHP Bolu İl Teşkilatı, Devlet Bahçeli liderliğindeki haftalık grup toplantısına katıldı

Grup toplantısında ele alınan ana gündem maddeleri arasında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, ekonomik gelişmeler ve ulusal güvenlik politikaları yer aldı. Bu konular, hem Bolu hem de Türkiye geneli için önemli kararların alındığı bir platform oldu. Toplantıda ayrıca, yerel kalkınma projeleri ve sosyal politikalar gibi konular da masaya yatırıldı.

Bolu ve Ankara arasındaki siyasi köprü

Bu toplantılar, Bolu ile Ankara arasında bir siyasi köprü işlevi görüyor. Bolu'nun yerel sorunları ve beklentileri doğrudan Türkiye'nin siyasi merkezine taşınarak, ulusal düzeyde çözümler üretilmesine olanak sağlanıyor. Bolu teşkilatının bu aktif katılımı, yerelde alınan kararların daha geniş bir perspektifte değerlendirilmesine zemin hazırlıyor.

# Türkiye, belediye

01 May 2024 - 09:30 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL