Merkez bankaları ve Asya piyasaları altın alımında hız kesmiyor! Küresel altın talebi neden yükselişte? İşte cevabı

Küresel Altın Piyasasında Dikkat Çeken Hareketlilik

2023'ün ilk çeyreği, küresel altın talebinin önemli oranlarda artış gösterdiği bir dönem olarak kayıtlara geçti. Özellikle Asya kıtasından, başta Çin ve Hindistan olmak üzere, yükselen özel yatırımcı ilgisi ve merkez bankalarının artan alımları, altın talebinin yüzde 3 artarak 1238,3 tona ulaşmasına neden oldu. Dünya Altın Konseyi'nin "Küresel Altın Trendleri" raporu, bu döneme dair çarpıcı detayları ortaya koyuyor.

Asya'dan Yükselen Altın Talebi

Asya pazarlarından gelen güçlü talep, altın piyasasındaki bu hareketliliğin başlıca nedenlerinden biri olarak göze çarpıyor. Çin ve Hindistan, küresel ölçekte altına olan talebi artıran anahtar ülkeler olarak öne çıkıyor.

Merkez Bankalarının Rolü

Merkez bankalarının altın alımlarındaki artış da talep üzerinde büyük bir etken. Rapora göre, merkez bankalarının altın alımları 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkarak ilk çeyrekte yüzde 1 artışla 290 tona yükseldi. Bu durum, merkez bankaları için altın alımlarında şimdiye kadar kaydedilen en güçlü yıl başlangıcı olarak dikkat çekiyor.

Mücevher Talebinde Gözlemlenen Değişimler

2023'ün ilk çeyreğinde mücevher talebi yüzde 2 düşüşle 479 tona indi. Ancak Türkiye'nin mücevher olarak altın talebi, yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı çeyreğine göre yüzde 19 artarak 11 tona ulaştı ve 2015'ten beri en güçlü ilk çeyrek olarak kaydedildi.

Yatırım Amaçlı Altın Alımlarında Artış

Yatırım amaçlı altın alımında önemli bir artış gözlenirken, sikke ve külçe altın alımı yüzde 3 artışla 312 tona çıktı. Öte yandan, Türkiye'nin sikke ve külçe olarak yatırım amaçlı altın talebi ise yüzde 12 azalarak yaklaşık 44 ton oldu.

Altın Fiyatlarında İstikrarlı Yükseliş

Londra Külçe Piyasası Birliği'ne (LBMA) göre, altının ons fiyatı ilk çeyrekte hızlı bir artışla ortalama 2,070 dolar seviyesine ulaştı. Bu, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10'lık bir artışı temsil ediyor ve yatırımcıların altına olan güvenini pekiştiriyor.

Geleceğe Bakış

Altın talebindeki bu artış, özellikle belirsiz global ekonomik koşullar ve finansal piyasalardaki dalgalanmalar ışığında, altının güvenli liman varlığı olarak tercih edilmesini güçlendiriyor. Merkez bankalarının politikaları ve Asya pazarlarındaki dinamikler, 2023'ün geri kalanında altın talebi üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir.

Altın piyasasındaki bu gelişmeler, yatırımcılar ve ekonomi analistleri için önemli ipuçları sunarken, altın yatırımı yapmayı düşünenler için de değerli bilgiler içeriyor. Küresel ekonomik belirsizliklerin devam ettiği bu dönemde, altın yatırımları güvenli bir liman olmaya devam edecek gibi görünüyor.