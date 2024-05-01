- Güncel

Polisin Karadenizli alkollü sürücü ile imtihanı

ABONE OL Google News Sayfamız

Eşsiz yeryüzü cennet köşeleri kadar mizahı ile de meşhur Karadeniz’de yaşanan olaylar komedi skeçlerinden fırlamışçasına ilgi odağı oluyor. Batı Karadeniz’in güzide şehri Zonguldak Ereğli’de polis uygulamasına takılan Selami Y.isimli vatandaş merhum sanatçı Levent Kırca’nın Olacak O Kadar adlı programındaki sarhoş sürücü tiplemesini aratmadı. Polisin büyük sabır gösterdiği alkollü sürücüye 52 bin 480 lira ceza kesildi…

Polisin Karadenizli alkollü sürücü ile imtihanı mask
Polisin Karadenizli alkollü sürücü ile imtihanı
Polisin Karadenizli alkollü sürücü ile imtihanı
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Zonguldak Ereğli’de, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine daha önce el konulan bir sürücü, tekrar suçüstü yakalandı. Merhum sanatçı Levent Kırca’nın Olacak O Kadar adlı programındaki sarhoş sürücü tiplemesini aratmayan alkollü sürücüye polis büyük bir sabır gösterdi. İkinci kez alkollü olarak yakalanan sürücüye 52,480 TL ceza kesilirken, sağlık kontrolünde alkol seviyesi 281 promil olarak belirlendi.

Polisin Karadenizli alkollü sürücü ile imtihanı

Zonguldak Ereğli'de alkollü sürücüye rekor ceza

Polisin Karadenizli alkollü sürücü ile imtihanı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, daha önce ehliyetine el konulan ve yüksek alkollü bir sürücü tekrar yakalandı. Bu sürücüye, Türkiye trafik cezaları tarihinde ender rastlanan bir miktar olan 52 bin 480 lira ceza kesildi. İşte, Ereğli'de yaşanan bu dikkat çekici olayın ayrıntıları.

Alkollü sürücünün ikinci yakalanışı

Polisin Karadenizli alkollü sürücü ile imtihanı

Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen denetimlerde, Selami Y. adındaki sürücü, alkollü araç kullanmaktan dolayı tekrar suçüstü yakalandı. Daha önce de benzer suçtan ehliyetine el konulan sürücü, bu kez daha büyük bir ceza ile karşı karşıya kaldı.

Alkolmetreyi üflemeyi reddetme

Polisin Karadenizli alkollü sürücü ile imtihanı

Selami Y., polis ekiplerinin alkolmetreyi üflemesini talep etmesine karşın, bu talebi sürekli reddetti. Alkolün etkisi altında olduğu gözlenen ve güçlükle ayakta duran sürücü, kendisine yapılan “Alkolmetreyi üflediğin takdirde cezan daha az olacak” uyarısına rağmen, alkolmetreyi üflemeyi ısrarla reddetti.

Uygulanan cezanın detaylarıPolisin Karadenizli alkollü sürücü ile imtihanı

Trafik ekipleri, sürücü Selami Y.’ye, "ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmak", "alkolmetreyi üflemeyi reddetmek" ve "alkollü araç kullanmak" maddeleri uyarınca toplam 52 bin 480 lira idari para cezası uyguladı. Bu ceza, trafik tarihindeki en yüksek miktarlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Sağlık kontrolü ve alkol seviyesiPolisin Karadenizli alkollü sürücü ile imtihanı

Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen sürücünün yapılan kan testinde alkol seviyesi 281 promil olarak tespit edildi. Bu değer, yasal sınırın oldukça üzerinde olup, sürücünün ne derece tehlikeli bir durumda olduğunu gözler önüne serdi.

Araç yediemin otoparkına çekildi

Polisin Karadenizli alkollü sürücü ile imtihanı

Selami Y.’nın kullandığı araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. Bu olay, diğer sürücülere de caydırıcı bir örnek oluşturması açısından önem taşımaktadır. Emniyet birimlerinin gece boyunca süren denetimleri, trafik güvenliğini sağlama konusundaki kararlılıklarını ortaya koydu.

Gelecekteki denetimler ve önlemler

Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü, benzer olayların önüne geçmek ve trafik güvenliğini artırmak için denetimlerini artıracağını duyurdu. Alkol kontrollerinin sıklığı artırılacak ve daha caydırıcı cezalar uygulanmaya devam edecek.

# Türkiye, Sağlık, polis

01 May 2024 - 13:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL