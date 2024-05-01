Polisin Karadenizli alkollü sürücü ile imtihanı

Zonguldak Ereğli’de, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine daha önce el konulan bir sürücü, tekrar suçüstü yakalandı. Merhum sanatçı Levent Kırca’nın Olacak O Kadar adlı programındaki sarhoş sürücü tiplemesini aratmayan alkollü sürücüye polis büyük bir sabır gösterdi. İkinci kez alkollü olarak yakalanan sürücüye 52,480 TL ceza kesilirken, sağlık kontrolünde alkol seviyesi 281 promil olarak belirlendi.

Zonguldak Ereğli'de alkollü sürücüye rekor ceza

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, daha önce ehliyetine el konulan ve yüksek alkollü bir sürücü tekrar yakalandı. Bu sürücüye, Türkiye trafik cezaları tarihinde ender rastlanan bir miktar olan 52 bin 480 lira ceza kesildi. İşte, Ereğli'de yaşanan bu dikkat çekici olayın ayrıntıları.

Alkollü sürücünün ikinci yakalanışı

Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen denetimlerde, Selami Y. adındaki sürücü, alkollü araç kullanmaktan dolayı tekrar suçüstü yakalandı. Daha önce de benzer suçtan ehliyetine el konulan sürücü, bu kez daha büyük bir ceza ile karşı karşıya kaldı.

Alkolmetreyi üflemeyi reddetme

Selami Y., polis ekiplerinin alkolmetreyi üflemesini talep etmesine karşın, bu talebi sürekli reddetti. Alkolün etkisi altında olduğu gözlenen ve güçlükle ayakta duran sürücü, kendisine yapılan “Alkolmetreyi üflediğin takdirde cezan daha az olacak” uyarısına rağmen, alkolmetreyi üflemeyi ısrarla reddetti.

Uygulanan cezanın detayları

Trafik ekipleri, sürücü Selami Y.’ye, "ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmak", "alkolmetreyi üflemeyi reddetmek" ve "alkollü araç kullanmak" maddeleri uyarınca toplam 52 bin 480 lira idari para cezası uyguladı. Bu ceza, trafik tarihindeki en yüksek miktarlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Sağlık kontrolü ve alkol seviyesi

Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen sürücünün yapılan kan testinde alkol seviyesi 281 promil olarak tespit edildi. Bu değer, yasal sınırın oldukça üzerinde olup, sürücünün ne derece tehlikeli bir durumda olduğunu gözler önüne serdi.

Araç yediemin otoparkına çekildi

Selami Y.’nın kullandığı araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi. Bu olay, diğer sürücülere de caydırıcı bir örnek oluşturması açısından önem taşımaktadır. Emniyet birimlerinin gece boyunca süren denetimleri, trafik güvenliğini sağlama konusundaki kararlılıklarını ortaya koydu.

Gelecekteki denetimler ve önlemler

Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü, benzer olayların önüne geçmek ve trafik güvenliğini artırmak için denetimlerini artıracağını duyurdu. Alkol kontrollerinin sıklığı artırılacak ve daha caydırıcı cezalar uygulanmaya devam edecek.