Hacı adayları kutsal yolculuğa hazırlanıyor

Düzenlenen seminerlerde hacı adaylarının, hac ibadetini eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri için sunumlar yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Hac Organizasyonunda İlçe ve ilçe Müftüleri Şube Müdürleri, Vaizler ve Din Hizmetleri Uzmanları tarafından Hacı adaylarına bilgiler verildi.

İlk hacılar 11 Mayıs’ta yola çıkacak

Bu sene yurt genelinde toplam 85 bin Hacı adayının kutsal topraklara gideceğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Seyahat Acenteleri organizasyonu ile bu sene toplam 85 bin kişi Hac görevini yerine getirmek için yola çıkacak. Başkanlığımız organizasyonu ile Hacı adaylarımızın ilk grubu 11 Mayıs itibari ile kutsal topraklara hareket edecekler” dedi.

Hacı adayları için hayır duası yaptı

Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bizler de Hacı adaylarımızın ibadetlerini eksiksiz, huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla iki gün süren seminerlerimizle Hacı adaylarımızı bilgilendirdik. Rabbim şimdiden haccımızı ve dualarımızı kabul eylesin. Salimen gidip salimen güzel ülkemize dönebilmeyi nasip eylesin” dedi.

Hac nedir, ne zaman ve nerede yapılır?

"Hac" İslam dinindeki en önemli ibadetlerden biri olarak kabul edilir ve Müslümanların hayatlarında en az bir kez yerine getirmeleri gereken bir farzdır. Hac, yıllık olarak İslami takvimin Zilhicce ayının 8'inden 12'ine kadar Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde gerçekleştirilir. Bu dini yükümlülük, fiziksel ve maddi imkanları yerinde olan her Müslüman'a farz kılınmıştır.

Hac’da neler yapılır?

Hac ibadeti, Hz. İbrahim ve ailesinin Allah'a olan teslimiyetlerini anma ve onların izinden gitme amacı taşır. İbadet sırasında hacılar, Kâbe'yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa'y yapmak, Arafat'ta vakfe yapmak gibi çeşitli ritüelleri yerine getirirler. Bu ritüeller, Müslümanların manevi bir arınma yaşamalarına ve günahlarından arınmalarına yardımcı olur. Hac, aynı zamanda dünya genelindeki Müslümanları bir araya getiren büyük bir topluluk deneyimidir. Bu ibadet sırasında, ırk, dil, cinsiyet ve sosyal statü gibi farklılıklar önemsiz hale gelir ve tüm hacılar beyaz ihram kıyafetleri ile eşitlik ve birlik içinde hareket ederler.

Hac nerede yapılır?

Mekke, Hac ibadetinin gerçekleştirildiği şehirdir ve İslam'ın kutsal şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Kâbe, Mekke'nin merkezinde yer alır ve dünya genelindeki Müslümanlar tarafından kıble olarak kabul edilir. Mekke, aynı zamanda Hz. Muhammed'in doğduğu ve peygamberliğe yükseldiği şehirdir, bu yüzden İslam tarihinde büyük bir öneme sahiptir.

Hac, Müslümanlar için sadece bir ibadet olmanın ötesinde, kişisel ve toplumsal dönüşümün bir aracı olarak görülür. Bu kutsal yolculuk, katılımcılarına yaşamları boyunca hatırlayacakları derin manevi bir tecrübe sunar.