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Düzce'de bir kahvehanenin sevimli müdavimi

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Düzce Merkez'de bulunan bir kahvehane, son zamanlarda alışılmadık bir ziyaretçiyle popüler hale geldi. Nezih Soylu'nun işlettiği bu kahvehane, sıradan bir gününde bir karganın gelişiyle sosyal bir buluşma noktasına dönüştü. Her gün düzenli olarak dükkanı ziyaret eden bu haylaz karga, kahvehanenin adeta bir parçası haline geldi…

Düzce'de bir kahvehanenin sevimli müdavimi mask
Düzce'de bir kahvehanenin sevimli müdavimi
Düzce'de bir kahvehanenin sevimli müdavimi
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İşletme sahibi Nezih Soylu, ilk kez birkaç hafta önce kargayla karşılaştığında şaşkınlığını gizleyemedi. Zarar vermeden kargaya yaklaşan Soylu, ona ekmek parçaları sundu. Bu ilk buluşmadan itibaren karga, kahvehane masaları arasında özgürce dolaşmaya başladı ve dükkana düzenli ziyaretler yapmaya koyuldu.Düzce'de bir kahvehanenin sevimli müdavimi

Karganın gözünden kahvehane hayatı

Düzce'de bir kahvehanenin sevimli müdavimi

Kahvehaneye gelen karga, genellikle uzun saatler boyunca dükkan içerisinde vakit geçiriyor. Soylu'nun ifadesine göre karga, verilen ekmekleri yiyor, su içiyor ve hatta gün boyu dükkanı terk etmiyor. Karga, dükkanın ön kapısından çıkartıldığında bile arka kapıdan yeniden içeri giriyor, bu da onun oldukça zeki ve alışkanlık sahibi bir hayvan olduğunu gösteriyor.

Müşteriler ve karga arasında tatlı bir çekişmeDüzce'de bir kahvehanenin sevimli müdavimi

Kahvehanenin sevilen üyesi olan karga, ara sıra müşterilerle eğlenceli anlar yaşatıyor. Ancak Nezih Soylu'ya göre, karga zaman zaman müşterilerin okey taşlarını gagasıyla alıp kaçabiliyor. Bu nedenle Soylu, kargayı içeri çok fazla almak istemiyor; ancak bu durum, karganın sevimli yaramazlıklarına engel olamıyor.

Kahvehane sahibi ve müşterilerden kargaya tam notDüzce'de bir kahvehanenin sevimli müdavimi

Kahvehane sahibi ve müşteriler, karganın kahvehane dinamiklerine kattığı renkten oldukça memnun. Karga, kahvehaneye farklı bir atmosfer sunarken, müşterilere de unutulmaz anlar yaşatıyor. Soylu, karganın kahvehaneye getirdiği bu ilginç dinamiğin işletmeye pozitif katkıda bulunduğunu düşünüyor.

Düzce'nin yeni merak konusuDüzce'de bir kahvehanenin sevimli müdavimi

Bu ilginç olay, Düzce'de hızla yayılarak kentin konuşulan konularından biri haline geldi. Kahvehane müdavimleri ve şehrin diğer sakinleri, kargayı görmek ve bu ilginç deneyimi yaşamak için kahvehaneye akın ediyor. Böylece kahvehane, karganın da etkisiyle şehirdeki popüler buluşma noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Masalar arasında dolaşan haylaz karga

Meta Açıklaması: Düzce Merkez'deki bir kahvehane, her gün düzenli olarak ziyaret eden ve masalar arasında dolaşan sevimli bir karga ile gündeme geldi. Haylaz karga, müşteriler tarafından sevgiyle besleniyor ve kahvehanede eğlenceli anlar yaşatıyor. Bu ilginç ve sevimli misafir, şehirde ilgi odağı haline gelerek, kahvehaneyi popüler bir buluşma noktasına dönüştürdü.

01 May 2024 - 14:00 - Güncel

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