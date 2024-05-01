Bolu ormanları yarınlara güvenle ulaşacak…

Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlar, gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması amacıyla başlatılan silvikültür eğitimleri ile korunuyor. Zonguldak Orman Bölge Müdürü'nün de katıldığı bu eğitimlerde, sürdürülebilir ormancılık teknikleri ve çevresel denge ön planda tutuluyor.

Yenice'de ormanlar için sürdürülebilir gelecek vizyonu

Türkiye'nin büyük orman bloklarına ev sahipliği yapan Karabük'ün Yenice ilçesi, ormanların sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere devredilmesi amacıyla önemli bir adım attı. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen silvikültür eğitimleri, bölge ormanlarının korunması ve yönetilmesine yönelik bilinç ve teknik kapasitenin artırılmasını hedefliyor.

Silvikültür eğitimlerine üst düzey katılım

Eğitim tatbikatına Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da katılarak, silvikültür bakımlarının ormanların ve dolayısıyla insan yaşamının sağlıklı devamı için büyük önem taşıdığını vurguladı. Bayraktaroğlu, ormanların korunması ve geliştirilmesinde uygulanan yöntemlerin, ekosistemi destekleyici nitelikte olması gerektiğinin altını çizdi.

Teknik personele yönelik uygulamalı eğitimler

Eğitim programı, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü'nün teknik personellerini hedef alıyor. Programda, orman bakımı, rehabilitasyon ve orman sağlığı konularında teorik bilgiler verilmesinin yanı sıra, saha uygulamaları da gerçekleştiriliyor. Eğitimler, genç ormanların yönetimi, doğal yenilenme, ışık ve boşaltma kesimleri gibi çeşitli silvikültür tekniklerini kapsıyor.

Çevresel sürdürülebilirlik ve ekolojik denge

Bayraktaroğlu, yaptığı açıklamada, orman mühendisliğinin bir ekosistem yöneticiliği olduğunu ve yapılan müdahalelerin ekolojik dengeyi bozmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, çeşitli yabanıl meyveli ağaç türlerinin korunmasının, bu ağaçlardan beslenen hayvanlara yaşam şansı verilmesi açısından önem taşıdığını ifade etti.

İş sağlığı ve güvenliği öncelikli

Silvikültür çalışmalarında, iş sağlığı ve güvenliği standartlarından ödün verilmemesi gerektiğine dikkat çeken Bayraktaroğlu, bu alandaki kuralların sıkı bir şekilde uygulanmasının zorunluluğunu vurguladı. Güvenli çalışma ortamının, hem orman işçileri hem de ormanın kendisi için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Gelecek nesillere sağlıklı ormanlar bırakma misyonu

Bu eğitimlerin temel amacı, Yenice gibi stratejik öneme sahip orman alanlarını korumak ve gelecek nesillere aktarabilmektir. Eğitimlerin sonunda teknik personelin edindiği bilgi ve deneyimler, bölgenin orman varlığını daha iyi bir şekilde yönetmesine ve sürdürülebilir ormancılık uygulamalarını yerleşik hale getirmesine olanak sağlayacak.

Yenice'deki bu girişim, Türkiye'nin orman yönetimi alanında attığı ileri adımların bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Bölge, sağlıklı orman ekosistemlerinin korunmasında öncü bir rol üstlenerek, diğer bölgeler için de bir model teşkil ediyor. Eğitimlerin, orman işletme pratiğine katkısı ve çevresel farkındalığın artırılması, gelecek nesillere daha yeşil ve sağlıklı bir dünya bırakma hedefine büyük katkı sağlayacak.