Bolu Belediyesi Sağlık Mahallesi’ne hizmet ve ödeme noktası açtı

Bolu Belediyesi, Sağlık Mahallesi'nde yeni bir Hizmet ve Ödeme Noktası açarak, belediye hizmetlerini vatandaşların ayağına getirdi. Mahalle sakinleri bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. Hizmet ve ödeme noktasında emlak vergisi, su faturası ve diğer belediye işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor.

Hizmetler neler sunuyor?

Yeni açılan Hizmet ve Ödeme Noktası, iki katlı bir bina içerisinde yer almakta ve hafta içi her gün 08:30 ile 12:30 arası ve 13:30 ile 17:30 arası hizmet vermektedir. Bu merkezde, vatandaşlar emlak ve çevre temizlik vergileri ile su faturası ödemelerini yapabilir, emlak sicil ve tahakkuk işlemleri ile ilgili işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca, belediyeye dair her türlü talep ve şikayetler için dilekçeler de bu noktada alınmaktadır.

Vatandaşlardan tam not

Mahalle sakinleri, hizmet ve ödeme noktasınınhizmete girmesini büyük bir memnuniyetle karşıladılar. Özellikle mahallenin yoğun nüfusu göz önüne alındığında, bu tür bir hizmet noktasının mahalle sakinlerine sunduğu kolaylıklar hayatlarını önemli ölçüde rahatlatmaktadır. Bir vatandaş, hizmet noktasına duyduğu memnuniyeti, “Belediye hizmet binasını pazaryerinin hemen yanına yaparak, hizmeti ayağımızın dibine getirdi” şeklinde ifade etti.

Hizmet kalitesi ve ikramlar

Hizmet ve ödeme noktası, sadece sunduğu belediye hizmetleriyle değil, aynı zamanda ikram ettiği çaylar ve gösterdiği misafirperverlikle de dikkat çekiyor. Vatandaşlar, personelin ilgi ve alakasından oldukça memnun kaldıklarını belirtiyorlar. Bu tür küçük jestler, belediyenin vatandaşlarla olan ilişkilerini güçlendiriyor ve hizmet kalitesini artırıyor.

Belediye'nin vatandaşa yaklaşımı

Bolu Belediyesi'nin bu yeni hizmet noktası, belediyenin vatandaş odaklı yaklaşımının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Sağlık Mahallesi gibi büyük bir nüfusa sahip mahallelerde, belediye hizmetlerinin mahallenin merkezi noktalarına taşınması, vatandaşların zaman ve enerji tasarrufu sağlamalarına olanak tanıyor.

Bolu Belediyesi'nin Sağlık Mahallesi'ne sunduğu bu yeni hizmet ve ödeme noktası, yerel yönetimlerin vatandaşların ihtiyaçlarına ne kadar duyarlı olabileceğinin bir örneği olarak değerlendirilebilir. Hizmet noktasının açılması, mahalle sakinlerinin belediye hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırarak, Bolu Belediyesi'nin vatandaşlarla olan bağını daha da güçlendiriyor.