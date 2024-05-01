01 May 2024 - 16:00- Güncel G:

Bolu Belediyesi Sağlık Mahallesi’ne hizmet ve ödeme noktası açtı

ABONE OL Google News Sayfamız

30 Nisan 2024 tarihinde, Bolu Belediyesi, şehrin en yoğun nüfusa sahip Sağlık Mahallesi'ne yönelik önemli bir adım attı. Belediye, vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilmeleri için Kapalı Semt Pazarı'nın yanında yeni bir Hizmet ve Ödeme Noktası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Bolu Belediyesi Sağlık Mahallesi’ne hizmet ve ödeme noktası açtı mask
Bolu Belediyesi Sağlık Mahallesi’ne hizmet ve ödeme noktası açtı
Bolu Belediyesi Sağlık Mahallesi’ne hizmet ve ödeme noktası açtı
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Belediyesi, Sağlık Mahallesi'nde yeni bir Hizmet ve Ödeme Noktası açarak, belediye hizmetlerini vatandaşların ayağına getirdi. Mahalle sakinleri bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. Hizmet ve ödeme noktasında emlak vergisi, su faturası ve diğer belediye işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor.

Hizmetler neler sunuyor?

Bolu Belediyesi Sağlık Mahallesi’ne hizmet ve ödeme noktası açtı

Yeni açılan Hizmet ve Ödeme Noktası, iki katlı bir bina içerisinde yer almakta ve hafta içi her gün 08:30 ile 12:30 arası ve 13:30 ile 17:30 arası hizmet vermektedir. Bu merkezde, vatandaşlar emlak ve çevre temizlik vergileri ile su faturası ödemelerini yapabilir, emlak sicil ve tahakkuk işlemleri ile ilgili işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca, belediyeye dair her türlü talep ve şikayetler için dilekçeler de bu noktada alınmaktadır.

Vatandaşlardan tam not

Bolu Belediyesi Sağlık Mahallesi’ne hizmet ve ödeme noktası açtı

Mahalle sakinleri, hizmet ve ödeme noktasınınhizmete girmesini büyük bir memnuniyetle karşıladılar. Özellikle mahallenin yoğun nüfusu göz önüne alındığında, bu tür bir hizmet noktasının mahalle sakinlerine sunduğu kolaylıklar hayatlarını önemli ölçüde rahatlatmaktadır. Bir vatandaş, hizmet noktasına duyduğu memnuniyeti, “Belediye hizmet binasını pazaryerinin hemen yanına yaparak, hizmeti ayağımızın dibine getirdi” şeklinde ifade etti.

Hizmet kalitesi ve ikramlar

Bolu Belediyesi Sağlık Mahallesi’ne hizmet ve ödeme noktası açtı

Hizmet ve ödeme noktası, sadece sunduğu belediye hizmetleriyle değil, aynı zamanda ikram ettiği çaylar ve gösterdiği misafirperverlikle de dikkat çekiyor. Vatandaşlar, personelin ilgi ve alakasından oldukça memnun kaldıklarını belirtiyorlar. Bu tür küçük jestler, belediyenin vatandaşlarla olan ilişkilerini güçlendiriyor ve hizmet kalitesini artırıyor.

Belediye'nin vatandaşa yaklaşımı

Bolu Belediyesi Sağlık Mahallesi’ne hizmet ve ödeme noktası açtı

Bolu Belediyesi'nin bu yeni hizmet noktası, belediyenin vatandaş odaklı yaklaşımının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Sağlık Mahallesi gibi büyük bir nüfusa sahip mahallelerde, belediye hizmetlerinin mahallenin merkezi noktalarına taşınması, vatandaşların zaman ve enerji tasarrufu sağlamalarına olanak tanıyor.

Bolu Belediyesi'nin Sağlık Mahallesi'ne sunduğu bu yeni hizmet ve ödeme noktası, yerel yönetimlerin vatandaşların ihtiyaçlarına ne kadar duyarlı olabileceğinin bir örneği olarak değerlendirilebilir. Hizmet noktasının açılması, mahalle sakinlerinin belediye hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırarak, Bolu Belediyesi'nin vatandaşlarla olan bağını daha da güçlendiriyor.

# Sağlık, Çevre, belediye, Bolu Belediyesi

01 May 2024 - 16:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL