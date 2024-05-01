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Almanya, İspanya ve İtalya’dan açıklama geldi

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Almanya, İspanya ve İtalya'nın Türkiye büyükelçilikleri, vize politikalarında herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı. Türk vatandaşları için vize süreçleri hakkında güncel bilgiler ve randevu detayları haberimizde…

Almanya, İspanya ve İtalya’dan açıklama geldi mask
Almanya, İspanya ve İtalya’dan açıklama geldi
Almanya, İspanya ve İtalya’dan açıklama geldi
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Türkiye'deki Almanya, İspanya ve İtalya Büyükelçilikleri vize politikalarında değişiklik olmadığını duyurdu

Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize politikaları hakkında güncelleme

Almanya, İspanya ve İtalya’dan açıklama geldi

Son dönemde sosyal medya ve bazı haber kaynaklarında Almanya, İspanya ve İtalya'nın Türkiye'deki büyükelçiliklerinin vize politikalarında değişiklikler olduğu yönünde spekülasyonlar yer aldı. Ancak, bu üç ülkenin büyükelçilik yetkilileri, vize politikalarında herhangi bir değişikliğin olmadığını teyit etti. Özellikle Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, mart ayında başlatılan yeni vize başvuru sisteminin devam ettiğini ve politikada bir değişiklik yapılmadığını vurguladı.

Almanya: Vize başvuru süreci ve bekleme süreleri

Almanya, İspanya ve İtalya’dan açıklama geldi

Almanya'nın Türkiye'deki misyonları, vize başvurularının sayısının alınan randevu kapasitesinden fazla olduğunu belirtti. Bu durum, bazı vize türleri için bekleme sürelerinin artmasına neden olmakta. Ancak Büyükelçilik ve Başkonsolosluklar, hala aktif bir şekilde vize başvurusu kabul etmekte. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki büyükelçilikler mart ayında başlatılan yeni randevu uygulamasının devam ettiğini duyurdu.

İspanya: İstanbul Başkonsolosluğu’ndan vize açıklaması

Almanya, İspanya ve İtalya’dan açıklama geldi

İspanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu kaynakları, Türk vatandaşlarına vize hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini ve konsolosluğun her gün onlarca vize verdiğini bildirdi. Mayıs ayı için tüm randevuların dolduğunu ve yeni randevuların Haziran için yakında açılacağını belirtti.

İtalya: Vize başvurularında duraksama yok

Almanya, İspanya ve İtalya’dan açıklama geldi

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği de benzer bir açıklamayla, vize taleplerinin yoğun olmasına rağmen başvuruların kapatılmasının söz konusu olmadığını ifade etti. Diplomatik kaynaklar, randevu kontenjanlarının neredeyse tamamen dolduğunu, ancak sistemde herhangi bir kesinti olmadığını belirtti.

Vize başvuru sürecinde yaygın yanlış anlaşılmalarAlmanya, İspanya ve İtalya’dan açıklama geldi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türk vatandaşlarına yönelik vize başvurularının kapatıldığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Temas edilen ilgili büyükelçilikler, vize başvurularındaki yoğunluk nedeniyle randevuların ileri tarihlere sarkabildiğini, bu sorunu aşmak için çaba gösterdiklerini bildirmişlerdir.

Haziran Ayı vize randevuları yakında açılıyorAlmanya, İspanya ve İtalya’dan açıklama geldi

Haziran ayı için yeni randevu açılışlarına dair bilgilendirme yapılması bekleniyor. Büyükelçilik kaynakları, tüm sürecin her zaman olduğu gibi devam ettiğini ve kapatılma gibi bir durumun söz konusu olmadığını tekrar vurguladı. Bu süreç, Türk vatandaşları için Avrupa'ya seyahat etmek isteyenlerin planlarını önceden yapmalarına olanak sağlayacak şekilde ilerlemekte.

# Türkiye, Türk, sosyal medya

01 May 2024 - 17:00 - Güncel

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