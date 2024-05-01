Bolu, Trampolin Cimnastik Türkiye Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin dört bir yanından 87 sporcu, bu önemli etkinlik için 3-4 Mayıs tarihlerinde Karaçayır Çok Amaçlı Spor Salonu'nda bir araya gelecek.
Türkiye'nin en iyileri Bolu'da yarışacak
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen ve federasyonun faaliyet programında yer alan Trampolin Cimnastik Türkiye Birinciliği yarışları, sporcuları ve sporseverleri heyecanlandırıyor. Bolu, Trabzon, Samsun, Çankırı, Manisa, Konya, Mersin ve İzmir'den gelen 87 yetenekli sporcunun katılımıyla, bu yarışma cimnastik camiasında büyük bir ilgi odağı haline geliyor.
Sporcuların gözünden şampiyona
Yarışmaya katılacak sporcular, uzun süren hazırlık dönemlerinin ardından kendilerini kanıtlama fırsatı bulacak. Katılımcı sporcular, performanslarını en üst seviyeye çıkarmak için aylarca süren antrenmanlarını ve hazırlıklarını bu iki gün içinde sergileyecek.
Bolu'nun spor turizmine katkısı
Bu büyük etkinlik, Bolu'nun spor turizmindeki önemli yerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Şehir, ulusal düzeydeki spor müsabakalarına ev sahipliği yaparak, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de sporun ve sağlıklı yaşamın önemini vurguluyor.
Detaylı yarışma programı
03 Mayıs 2024 Cuma
10:00-17:30 Serbest Antrenman
17:30-18:00 Teknik Toplantı
04 Mayıs 2024 Cumartesi
09:30 -10:00 Hakem Toplantısı
09:00 -10:00 Küçükler Kızlar Genel Isınması
10:00 -11:00 Küçük Kızlar Yarışma
11:00 -12:00 Küçük Erkekler Genel Isınması
12:00 -13:00 Küçük Erkekler Yarışması
13:00 -13:30 Açılış Seremonisi
13:30 -14:30 Yıldız Kız-Erkek Genel Isınması
14:30 -15:30 Yıldız Kız-Erkek Yarışması
15:30 -16:30 Genç Kız-Erkek Genel Isınması
16:30 -17:30 Genç Kız-Erkek Yarışması
17:45 Ödül Töreni
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.