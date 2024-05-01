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Türkiye'nin en iyileri Bolu'da yarışacak

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3-4 Mayıs'ta Bolu'da gerçekleşecek Trampolin Cimnastik Türkiye Birinciliği'ne Türkiye'nin dört bir yanından 87 sporcu katılıyor. Bolu, spor turizmindeki yerini pekiştiriyor.

Türkiye'nin en iyileri Bolu'da yarışacak mask
Türkiye'nin en iyileri Bolu'da yarışacak
Türkiye'nin en iyileri Bolu'da yarışacak
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Bolu, Trampolin Cimnastik Türkiye Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin dört bir yanından 87 sporcu, bu önemli etkinlik için 3-4 Mayıs tarihlerinde Karaçayır Çok Amaçlı Spor Salonu'nda bir araya gelecek.

Türkiye'nin en iyileri Bolu'da yarışacak

Türkiye'nin en iyileri Bolu'da yarışacak

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen ve federasyonun faaliyet programında yer alan Trampolin Cimnastik Türkiye Birinciliği yarışları, sporcuları ve sporseverleri heyecanlandırıyor. Bolu, Trabzon, Samsun, Çankırı, Manisa, Konya, Mersin ve İzmir'den gelen 87 yetenekli sporcunun katılımıyla, bu yarışma cimnastik camiasında büyük bir ilgi odağı haline geliyor.

Türkiye'nin en iyileri Bolu'da yarışacak

Sporcuların gözünden şampiyona

Yarışmaya katılacak sporcular, uzun süren hazırlık dönemlerinin ardından kendilerini kanıtlama fırsatı bulacak. Katılımcı sporcular, performanslarını en üst seviyeye çıkarmak için aylarca süren antrenmanlarını ve hazırlıklarını bu iki gün içinde sergileyecek.

Türkiye'nin en iyileri Bolu'da yarışacak

Bolu'nun spor turizmine katkısı

Bu büyük etkinlik, Bolu'nun spor turizmindeki önemli yerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Şehir, ulusal düzeydeki spor müsabakalarına ev sahipliği yaparak, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de sporun ve sağlıklı yaşamın önemini vurguluyor.

Türkiye'nin en iyileri Bolu'da yarışacak

Detaylı yarışma programı

03 Mayıs 2024 Cuma

10:00-17:30 Serbest Antrenman

17:30-18:00 Teknik Toplantı

Türkiye'nin en iyileri Bolu'da yarışacak

04 Mayıs 2024 Cumartesi

09:30 -10:00 Hakem Toplantısı

09:00 -10:00 Küçükler Kızlar Genel Isınması

10:00 -11:00 Küçük Kızlar Yarışma

11:00 -12:00 Küçük Erkekler Genel Isınması

12:00 -13:00 Küçük Erkekler Yarışması

13:00 -13:30 Açılış Seremonisi

13:30 -14:30 Yıldız Kız-Erkek Genel Isınması

14:30 -15:30 Yıldız Kız-Erkek Yarışması

15:30 -16:30 Genç Kız-Erkek Genel Isınması

16:30 -17:30 Genç Kız-Erkek Yarışması

17:45 Ödül Töreni

Türkiye'nin en iyileri Bolu'da yarışacak

# Türkiye

01 May 2024 - 14:05 Bolu- Spor

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