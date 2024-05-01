01 May 2024 - 14:35- Spor G:

Boluspor 14. galibiyetiyle play-off yolunda ilerliyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Altay'ı 3-1 mağlup ederek sezonun 14. galibiyetini kazandı. Kırmızı-beyazlılar, play-off yarışında iddialı konumunu koruyor.

Boluspor 14. galibiyetiyle play-off yolunda ilerliyor! mask
Boluspor 14. galibiyetiyle play-off yolunda ilerliyor!
Boluspor 14. galibiyetiyle play-off yolunda ilerliyor!
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1. Lig’de heyecan dolu bir sezon daha devam ederken, Boluspor bu sezona damgasını vurmayı başardı. 32. hafta maçında Altay'ı kendi evinde ağırlayan Boluspor, mücadeleden 3-1'lik bir galibiyetle ayrılarak, sezondaki 14. galibiyetini elde etti. Bu önemli zafer, Boluspor’un play-off potasında yer almasını sağlayarak, takımın üst sıralara tırmanışını garantiledi.

Boluspor 14. galibiyetiyle play-off yolunda ilerliyor!

Boluspor’un istatistiksel analizi

Boluspor’un bu sezonki performansı, kırmızı-beyazlıların istikrarlı bir çizgi yakaladığını gösteriyor. Takım, şu ana kadar oynadığı 32 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. Toplamda 50 puan toplayan Boluspor, ligin 7. sırasında yer alarak, play-off hedefine bir adım daha yaklaştı.

Boluspor 14. galibiyetiyle play-off yolunda ilerliyor!

Kritik galibiyetler

Sezon boyunca evinde ve deplasmanda kaydettiği dikkat çekici galibiyetlerle adından söz ettiren Boluspor, özellikle Tuzlaspor, Giresunspor, Bodrum FK, Ümraniyespor, Altay, Manisa FK, Bandırmaspor, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü ve Erzurumspor gibi rakiplerini mağlup ederek güçlü bir grafik çizdi.
Boluspor 14. galibiyetiyle play-off yolunda ilerliyor!

Boluspor’un yolculuğu

Ligde kalan iki hafta içerisinde Boluspor, deplasmanda Manisa FK ve evinde Çorum FK ile karşılaşacak. Bu maçlardan alınacak olan en az 4 puan, Boluspor’un play-off yolculuğunu garantileyecek önemli bir faktör olacak. Kırmızı-beyazlıların bu kritik müsabakalardaki performansı, sezonun kalan bölümünde büyük bir rol oynayacak.

Boluspor 14. galibiyetiyle play-off yolunda ilerliyor!

Boluspor taktik analizi

Boluspor’un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, bu sezondaki başarılarına ulaşmada kilit bir figür olarak öne çıkıyor. Takımın saha içi disiplini, stratejik hamleleri ve maç içindeki taktik değişiklikler, kazanılan maçlarda büyük bir etken olarak dikkat çekiyor.

Boluspor 14. galibiyetiyle play-off yolunda ilerliyor!

Boluspor’un hedefleri

Boluspor için sezonun geri kalanında her maç, bir final niteliği taşıyor. Play-off hattını korumak ve ligin zirvesine oynayan takımlar arasında yer almak için Boluspor’un her puanı zorlu bir mücadele sonucu elde etmesi gerekiyor.

 

# sezon, Boluspor, Yalçın Koşukavak

01 May 2024 - 14:35 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL