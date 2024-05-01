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Boluspor’un gol makinesi: Daniel Avramovski!

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Daniel Avramovski, Boluspor'un Altay'ı 3-1 yendiği maçta yıldızlaşarak 2 gol attı. Makedon futbolcu, sezonun 7. golüne ulaştı.

Boluspor’un gol makinesi: Daniel Avramovski! mask
Boluspor’un gol makinesi: Daniel Avramovski!
Boluspor’un gol makinesi: Daniel Avramovski!
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Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 32. hafta mücadelesinde Boluspor, kendi sahasında Altay'ı ağırladı. Boluspor’un Makedonyalı futbolcusu Daniel Avramovski, maçın yıldızı olarak öne çıktı. 29 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezonki yüksek performansını Altay karşısında da sürdürdü ve takımının aldığı 3-1'lik galibiyette büyük rol oynadı.

Boluspor’un gol makinesi: Daniel Avramovski!

Avramovski bu sezona damgasını vuruyor

Daniel Avramovski, Altay maçında kaydettiği iki golle bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı. İlk golünü maçın 54. dakikasında Jefferson'un mükemmel pasıyla savunmanın arkasına sızarak kaleci Mustafa'yı çalımlayıp topu ağlara göndererek kaydetti. Maçın son dakikalarında, 90. dakikada ise Boluspor'un hızlı gelişen kontra atağında Tunahan Çiçek'in pasını alan Avramovski, soğukkanlılıkla yaptığı vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti ve maçın skorunu belirledi.

Boluspor’un gol makinesi: Daniel Avramovski!

Avramovski'nin kariyerinde parlayan bir yıl

Daniel Avramovski için 2023/2024 sezonu, kariyerinin en parlak dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçmekte. Makedon futbolcu, ligdeki maçlarda gösterdiği üstün performans ile Boluspor'un en değerli oyuncularından biri haline geldi. Sezon boyunca Adanaspor, Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Bodrum FK, Gençlerbirliği ve Altay'a karşı gol sevinçleri yaşayarak takımına kritik puanlar kazandırdı.

Boluspor’un gol makinesi: Daniel Avramovski!

Takım performansı ve öne çıkanlar

Boluspor'un bu sezon gösterdiği performans, takımın ligdeki konumunu güçlendiriyor. Naby Oulare'nin de skor katkısıyla dikkat çeken Boluspor, Daniel Avramovski'nin liderliğinde sahadan galip ayrılarak puan cetvelindeki yerini sağlamlaştırıyor. Avramovski'nin sahadaki 90 dakika boyunca sergilediği enerji ve hücumdaki etkinliği, onu bu sezonun göze çarpan yıldızlarından biri yapıyor. Makedon futbolcu, sezonun 7. golünü atarak performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Boluspor’un gol makinesi: Daniel Avramovski!

# sezon, Boluspor, Gençlerbirliği

01 May 2024 - 15:05 Bolu- Spor

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