Boluspor’un Gineli yıldızı Naby Oulare, golleriyle forvetleri kıskandırıyor

Boluspor'un genç yıldızı Naby Youssouf Oulare, Trendyol 1. Lig'deki Altay maçında attığı golle bu sezonki performansını taçlandırdı. 21 yaşındaki futbolcu, maçın 67. dakikasında yaşanan karambolden faydalanarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve sezonun 5. golünü kaydetti. Oulare'nin bu golü, takımının 3-1'lik galibiyetinde kritik bir rol oynadı.

Oulare'nin gol serüveni devam ediyor

Naby Oulare, bu sezon gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç futbolcu, Giresunspor, Bodrum FK, Sakaryaspor, Erzurumspor ve şimdi de Altay maçlarında gol atarak kritik puanlar kazandırdı. Oulare, 720 dakika sonra kaleyi bulan isabetli bir vuruşla takımına hayati bir üstünlük sağladı.

Sahada 90 dakika mücadele

Boluspor'un forvet hattının vazgeçilmezi olan Oulare, Altay karşısında sahada kaldığı 90 dakika boyunca enerjik ve etkili bir oyun sergiledi. İlk 11'de başladığı maçta takımının hücumdaki en önemli silahlarından biri olduğunu kanıtladı. Oulare, bu sezon toplamda 32 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyerek takımına değerli katkılarda bulundu.

Naby Oulare, Boluspor'a değer katıyor

Boluspor'un bu sezonki başarısında, Naby Oulare'nin katkıları göz ardı edilemez. Oyun kuruculuk yeteneği ve gol yollarındaki başarısıyla takımının önemli bir parçası haline gelen Oulare, savunma çalışmalarında da takımına destek oluyor. Takımın hem hücumda hem de savunmada gösterdiği çabalar, Boluspor'un ligdeki konumunu güçlendiriyor.