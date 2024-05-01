Tavuk eti ihracatında kısıtlamalar Bolu’da sektörü endişelendirdi

Ticaret Bakanlığı’nın tavuk eti ihracatına getirdiği kısıtlamalar, özellikle Bolu'da beyaz et üretimi yapan işletmeler arasında büyük endişe yaratıyor. AKPİLİÇ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aksoy, alınan kararın sektöre ve ekonomiye zarar vereceğini vurguluyor.

Aksoy: Bu karar sektöre de ekonomiye de büyük zarar verir

Türkiye, dünya çapında önemli bir kümes hayvancılığı üretici ve ihracatçısı konumunda. Ancak, son yıllarda artan global riskler, hükümeti iç piyasa arzını koruma yönünde harekete geçmeye zorladı. Bu yeni ihracat kısıtlamaları, hem iç piyasa dengesini sağlama hem de tüketici fiyatlarını kontrol altında tutma amacını gütmekte. Sektörün Bolu’daki önde gelen isimlerinden AKPİLİÇ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aksoy, bu kararın sektöre de ekonomiye de büyük ölçüde zarar vereceğini söyledi.

İhracat kısıtlamalarının fiyatlar üzerindeki etkisi

2024 başlarında tavuk eti fiyatlarındaki artışlar, genel enflasyon ve diğer maliyet unsurlarını aşarak, pazar dinamiklerinde dengesizliklere neden oldu. Ticaret Bakanlığı'nın bu kısıtlamaları uygulama kararı, piyasa koşullarını normalize etme ve spekülatif hareketleri sınırlama çabalarının bir parçası.

İhracat kısıtlamalarının amacı ve beklenen etkileri

Kısıtlamalar, yerel tüketici refahını korumayı ve arz kaynaklı sorunları önlemeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, iç talepte oluşabilecek dalgalanmalara karşı üretimi korumak ve kazanılan pazarları sürdürmek adına önemli bir adım olarak görülüyor.

“Bakanlık bu yanlış karardan dönmeli”

Bolu'da beyaz et sektörü liderlerinden AKPİLİÇ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aksoy, alınan kararın sektöre ve ekonomiye zarar vereceğini söyledi. Aksoy, bu kararın uluslararası pazarlardaki müşteri kayıplarına yol açacağını ve müşterileri yeniden kazanmanın zor olacağını belirtiyor.

Gelecek planları ve hükümet stratejileri

Ticaret Bakanlığı, bu kısıtlamalarla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yaparak, gıda arzını ve güvenliğini sürdürmeyi, halkın gıda erişimini kolaylaştırmayı ve piyasa spekülasyonlarını önlemeyi hedefliyor.