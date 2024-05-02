Bolu Ziraat Odası’ndan 500 üreticiye 120 bin sera fidesi

Bolu Ziraat Odası Başkanlığı Bolu üreticisine 5 TL’den başlayan fiyatlarla toplam 120 bin meyve ve sebze sera fidelerini 500 üreticiye teslim etti. Bolu Ziraat Odası Genel Sekreteri Nurgül Demirel, 15 Mayıs’ta tarla fidelerinin verileceğini belirtti.

Bolu Ziraat Odası Başkanlığı tarafından 120 bin sebze ve meyve sera fidesi daha önce başvuruda bulunan 500 Bolulu üreticiye teslim edildi. Teslim törenine BZO Başkanı Çetin Özkoparan ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Bolu Ziraat Odası Genel Sekreteri Nurgül Demirel hazırlanan fidelerin 2 gün süresince üreticiye teslim edileceğini belirterek, tarla fidelerinin de 15 Mayıs’tan itibaren dağıtımının yapılacağını kaydetti. Demirel, “Bugün burada 120 bin sera fidemizi veriyoruz. Daha önce bize başvuruda bulunan 500 üreticimize 5.500 TL’den başlayan fiyatlarla fidelerimizi teslim ediyoruz. Ayın 15’inden itibaren de yine 120 bin tarla fidemizi toplamda 500 üreticimize dağıtacağız. Üreticimiz için hem hesaplı hem güvenilir olan bu fidelerimize rağbet de oldukça fazla, bu organizasyonlarımız aralıklarla devam edecek” diye konuştu.

2024 Sera Sebze fidelerinin fiyatları 5.500 TL’den başlıyor. Listede domates fideleri 8 TL, 6 TL, 7500 TL ve 25 TL’ye kadar fiyat aralıklarıyla üreticisini buluyor. Üretici ayrıca biber, patlıcan, hıyar, kavun ve karpuz sera fidelerini de 8 TL’den başlayan fiyatlarla teslim aldı.