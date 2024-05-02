- Ekonomi

Düzce’de mısır üreticisine gübre desteği…

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Düzce İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle 351 çiftçiye 1270 ton gübre desteği sağlandı. Gübre Dağıtım Töreni'nde, iklim değişiklikleri ve gelecek planlamalar üzerine vurgular yapılarak çiftçilere tarım sigortası yapmaları önerildi.

Düzce’de mısır üreticisine gübre desteği… mask
Düzce’de mısır üreticisine gübre desteği…
Düzce’de mısır üreticisine gübre desteği…
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Düzce'de çiftçilere büyük destek

Düzce İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün işbirliği ile gerçekleştirilen "Dane Mısır Üreticilerine Girdi Temini Projesi" kapsamında, 50 bin dekar alanda dane mısır üretimi yapan 351 çiftçiye toplamda 1270 ton gübre desteği sağlandı. Bu önemli destek, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen coşkulu bir törenle çiftçilere ulaştırıldı.

Düzce’de mısır üreticisine gübre desteği…

Gübre dağıtım töreni

Düzce Valisi Selçuk Aslan, ilgili kurum müdürleri ve çok sayıda çiftçinin katılımıyla gerçekleşen törende, çiftçilere gübreler teslim edildi. Tören, bölgedeki tarımsal üretimin desteklenmesi ve çiftçilere moral verilmesi açısından büyük önem taşıyor. Vali Aslan ve diğer yetkililer, çiftçilerle yakından ilgilenerek, üretim süreçlerinde karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi aldı.

Düzce’de mısır üreticisine gübre desteği…

Vali Selçuk Aslan'dan önemli açıklamalar

Programda konuşma yapan Vali Selçuk Aslan, son yıllarda yaşanan iklim değişikliklerinin çiftçiler üzerinde yarattığı olumsuz etkilere değindi. Geçmiş yıllarda yaşanan ürün kayıplarına dikkat çeken Vali, böylesine zorlu koşullar altında çiftçilerin desteklenmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, gelecekte olası afetlere karşı çiftçilerin tarım sigortası yaptırmalarının gerekliliğine işaret etti, bu sigortaların çiftçilere ciddi koruma sağlayacağını belirtti.

Dane mısır üretiminde gübre desteğinin önemi

Dane mısır, Düzce bölgesi için stratejik bir ürün olarak kabul edilmekte. Gübre desteği, mısır üreticilerinin verimliliğini artırma ve ürün kalitesini yükseltme şansını önemli ölçüde artırıyor. Gübre, bitkilerin gelişimi için gerekli olan besin maddelerini sağlayarak, toprak verimliliğini ve ürün sağlığını doğrudan etkiliyor. Bu destek sayesinde çiftçiler, daha sağlıklı ürünler yetiştirerek, hem bölgesel ekonomiye katkı sağlayacak hem de ülke tarımının genel verimliliğine önemli bir katkıda bulunacaklar.

Geleceğe dönük adımlar ve çiftçilerin beklentileri

Gübre desteği, çiftçilerin sadece bugününü değil, geleceğini de düşünerek planlanmış bir yardım. Çiftçiler, bu tür desteklerin devamının gelmesini ve daha kapsamlı hale getirilmesini umuyor. Düzce İl Özel İdaresi ve ilgili bakanlıklar, çiftçilerin bu beklentilerine yanıt vermek için sürekli çalışmalar yürütüyor. Ayrıca, çiftçilere yönelik eğitim programları ve teknik destekler de artırılarak, daha bilinçli ve verimli tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

# tarım, eğitim

02 May 2024 - 08:00 Düzce- Ekonomi

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