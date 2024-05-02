Apiterapi ile modern tıbba doğal çözüm

Apiterapi, arı iğnesi kullanarak romatizma, MS ve diğer kronik hastalıklara etkili çözümler sunuyor. Hastalar tedaviden memnun kalarak ağrılarından ve semptomlarından kurtuluyor.
Tedavi süreci ve kriterleri
Hastaların tedaviye başlamadan önce arı zehrine alerjileri olup olmadığını belirlemek için kan testleri yapılıyor. Alerjisi olmayan bireyler, tedaviye alınıyor. Tedavi, insan vücudundaki belirli akupunktur noktalarına arı iğnesi batırılmasıyla gerçekleştiriliyor. Tedavi dozları ve seans sayıları, hastalığın ciddiyetine göre değişkenlik gösteriyor.
Arı iğnesinin faydaları ve GETAT uygulamaları
Dr. Dursun Ünal, apiterapinin birçok hastalık için faydalı olduğunu belirtiyor. Tedavi, 2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Dr. Ünal, bu yöntemin özellikle kronik hastalıklarda etkili olduğunu ve tedavinin haftada iki kez, toplamda en az 12 seans sürdüğünü ifade ediyor.
Hastaların deneyimleri ve geri bildirimleri
Tedavi gören hastalardan Fisun Altınbaş ve Zülfiye Örücü, apiterapinin etkilerini kendi yaşamlarında gözlemleyerek memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Altınbaş, yıllardır çektiği iltihaplı romatizma ağrılarından arındığını, Örücü ise MS semptomlarının hafiflediğini belirtiyor. Her iki hasta da tedavinin ağrılarına önemli ölçüde rahatlama sağladığını ve genel sağlık durumlarının iyileştiğini ifade ediyor.
Tedavinin uygulama ve etki alanı
Apiterapi, dünya genelinde birçok ülkede, özellikle Çin, Ukrayna, Kore ve Amerika'da popüler bir tedavi yöntemi. Türkiye'de ise bu tedaviyi sunan merkezler sınırlı. Bursa'daki bu uygulama, yerel ve ulusal düzeyde dikkat çekmekte ve daha fazla hasta tarafından tercih edilmekte.
Gelecek vaat eden tedavi yöntemi
Doğal ve etkili bir çözüm sunan bu tedavi yöntemi, geleneksel tıbbın modern hastalıklar karşısındaki etkinliğini ispatlamakta.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.