- Sağlık

Apiterapi ile modern tıbba doğal çözüm

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Yaklaşık 5 yıl önce başlanan arı zehrinin terapötik olarak kullanıldığı apiterapi tedavisi bugün nörolojik rahatsızlıklar, romatizma, MS ve bel ağrıları gibi hastalıklara şifa oluyor. ile dikkat çekiyor. Bu eski tedavi yöntemi, modern tıp içinde yeni bir umut olarak değerlendiriliyor…

Apiterapi ile modern tıbba doğal çözüm
Apiterapi ile modern tıbba doğal çözüm
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Apiterapi, arı iğnesi kullanarak romatizma, MS ve diğer kronik hastalıklara etkili çözümler sunuyor. Hastalar tedaviden memnun kalarak ağrılarından ve semptomlarından kurtuluyor.

Apiterapi ile modern tıbba doğal çözüm

Tedavi süreci ve kriterleri

Hastaların tedaviye başlamadan önce arı zehrine alerjileri olup olmadığını belirlemek için kan testleri yapılıyor. Alerjisi olmayan bireyler, tedaviye alınıyor. Tedavi, insan vücudundaki belirli akupunktur noktalarına arı iğnesi batırılmasıyla gerçekleştiriliyor. Tedavi dozları ve seans sayıları, hastalığın ciddiyetine göre değişkenlik gösteriyor.

Apiterapi ile modern tıbba doğal çözüm

Arı iğnesinin faydaları ve GETAT uygulamaları

Dr. Dursun Ünal, apiterapinin birçok hastalık için faydalı olduğunu belirtiyor. Tedavi, 2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Dr. Ünal, bu yöntemin özellikle kronik hastalıklarda etkili olduğunu ve tedavinin haftada iki kez, toplamda en az 12 seans sürdüğünü ifade ediyor.

Apiterapi ile modern tıbba doğal çözüm

Hastaların deneyimleri ve geri bildirimleri

Tedavi gören hastalardan Fisun Altınbaş ve Zülfiye Örücü, apiterapinin etkilerini kendi yaşamlarında gözlemleyerek memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Altınbaş, yıllardır çektiği iltihaplı romatizma ağrılarından arındığını, Örücü ise MS semptomlarının hafiflediğini belirtiyor. Her iki hasta da tedavinin ağrılarına önemli ölçüde rahatlama sağladığını ve genel sağlık durumlarının iyileştiğini ifade ediyor.

Apiterapi ile modern tıbba doğal çözüm

Tedavinin uygulama ve etki alanı

Apiterapi, dünya genelinde birçok ülkede, özellikle Çin, Ukrayna, Kore ve Amerika'da popüler bir tedavi yöntemi. Türkiye'de ise bu tedaviyi sunan merkezler sınırlı. Bursa'daki bu uygulama, yerel ve ulusal düzeyde dikkat çekmekte ve daha fazla hasta tarafından tercih edilmekte.Apiterapi ile modern tıbba doğal çözüm

Gelecek vaat eden tedavi yöntemi

Doğal ve etkili bir çözüm sunan bu tedavi yöntemi, geleneksel tıbbın modern hastalıklar karşısındaki etkinliğini ispatlamakta.

# Türkiye, Sağlık, tedavi

02 May 2024 - 09:00 - Sağlık

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