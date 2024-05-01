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Bolusporlu futbolcular paintball ile stres attı

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Boluspor, Trendyol 1. Lig'in zorluklarına karşı takım ruhunu güçlendirici etkinliklerle stres atıyor. Play-off hedefine odaklanan ekip, paintball ile hem motivasyonunu artırıyor hem de enerji depoluyor.

Bolusporlu futbolcular paintball ile stres attı mask
Bolusporlu futbolcular paintball ile stres attı
Bolusporlu futbolcular paintball ile stres attı
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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında kritik bir galibiyet elde eden Boluspor, Altay'ı evinde 3-1 mağlup etti ve puanını 50'ye çıkartarak ligde 7. sıraya yükseldi. Bu önemli zafer, kırmızı-beyazlı ekibin play-off umutlarını güçlendirirken, takım içi morali artırma çabaları da dikkat çekti. Boluspor, ligdeki zorlu yarışı ve stresi yönetme konusunda farklı bir yöntem seçti.

Bolusporlu futbolcular paintball ile stres attı

Playoff yolunda stres atma

Bolusporlu futbolcular, Manisa FK ile oynayacakları hayati maç öncesi sabah gerçekleştirdikleri antrenmanın ardından, stres atmak ve takım ruhunu güçlendirmek için paintball etkinliğine katıldı. Bu aktivite, futbolcuların hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlamalarına olanak tanıdı. İki saat süren bu etkinlikte futbolcular, adrenalin dolu anlar yaşayarak antrenman yorgunluğunu üzerlerinden attılar ve maç öncesi motivasyonlarını artırdılar.

Bolusporlu futbolcular paintball ile stres attı

Takım ruhunu peçiştiren etkinlikler

Boluspor’un teknik heyeti, takım içindeki uyumu ve morali artırma konusunda özel etkinlikler düzenleyerek futbolcular arasındaki bağları güçlendiriyor. Paintball etkinliği, futbolcuların savaş filmi sahnelerini aratmayan pozlar vermesine ve keyifli dakikalar geçirmesine sahne oldu. Bu tür etkinlikler, zorlu Trendyol 1. Lig mücadelesinde takımın daha birlikte hareket etmesini ve zorluklar karşısında dayanıklılığını artırmasını sağlıyor.

Bolusporlu futbolcular paintball ile stres attı

Boluspor'un play-off hedefi ve önemi

Play-off kotası içine giren Boluspor, 33. haftada 37 puanla 12. sırada yer alan Manisa FK ile karşılaşacak. Bu maç, Boluspor için ligde üst sıralara tırmanma ve play-off hedeflerine ulaşma yolunda büyük bir önem taşıyor. Futbolcular, bu önemli maç öncesi gerçekleştirilen paintball gibi sosyal ve motivasyon artırıcı aktivitelerle zorlu lig maratonunda stres atıyor ve enerji depoluyor.

Bolusporlu futbolcular paintball ile stres attı

Boluspor'un ileriye dönük planları

Boluspor, Trendyol 1. Lig'deki performansını ve tablo içindeki konumunu iyileştirmeye devam etmek istiyor. Takım, kalan maçlarını kazanarak play-off'larda iddialı bir pozisyonda yer almayı hedefliyor. Futbolcuların ve teknik kadronun bu yöndeki çalışmaları, Boluspor'un geleceği için büyük önem taşıyor.

Bolusporlu futbolcular paintball ile stres attı

 

# Boluspor

01 May 2024 - 17:01 Bolu- Spor

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