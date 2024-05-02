Manisa FK deplasmanına gitmeyi düşünen Boluspor taraftarları bu haber sizin için!

Boluspor, kendi evinde oynadığı maçta Altay’ı 3-1'lik skorla geçerek büyük bir zafer elde etti. Bu heyecan dolu maç için maraton tribünü biletleri 120 TL olarak belirlendi. Bolu'da bilet fiyatları diğer tribünler için ise şöyle: Numaralı Tribün 400 TL, Kapalı Tribün 175 TL, Kale Arkası 156 TL ve Misafir Tribünü de 156 TL.

Manisa'da uygun fiyatlar

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşecek olan karşılaşmada, Manisa Futbol Kulübü ise misafirlerini daha uygun fiyatlarla ağırlıyor. Misafir Tribünü için biletler 35 TL'den, kapalı alt tribün için ise 30 TL'den satışa sunuldu. Bu fiyatlarla Manisa'daki futbolseverler için büyük bir fırsat sunulmuş oluyor.

Evde bedava futbol keyfi!

Pandemi döneminde birçok kişi için vazgeçilmez hale gelen futbol maçlarını evde izlemek, hem güvenli hem de ücretsiz bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bolu ve Manisa'da stadyumda yaşanan heyecanı evdeki konforla birleştiren futbolseverler, bu keyfi hiçbir ücret ödemeden yaşayabilirler.

Boluspor ve Manisa FK arasındaki rekabet

Bu önemli spor etkinlikleri, sadece futbol tutkunlarını bir araya getirmekle kalmayıp, aynı zamanda şehir ekonomisine de önemli katkılarda bulunuyor. Bilet satışları sayesinde yerel işletmeler ve esnafların gelirlerinde görülen artış, yerel gururu ve coşkuyu pekiştiriyor.

Maç günü ve saati

Boluspor ile Manisa FK arasındaki heyecan dolu karşılaşma, 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak.